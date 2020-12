L’Isola dei Famosi si farà, la notizia è appena arrivata: svelata anche la data di inizio, confermata la presenza di Ilary Blasi al timone.

Sembrerebbe proprio che L’isola dei Famosi si farà. Ebbene si, avete letto proprio bene. La nuova edizione dell’adventure reality di Canale 5 ci sarà. In questo ultimo periodo, lo sappiamo benissimo, il programma è stato più volte messo in discussione. Soprattutto per via del Coronavirus. Adesso, stando a quanto si apprende da ‘Il messaggero’, sembrerebbe che la questione si sia definitivamente risolta. Da quanto si legge, infatti, non soltanto sembrerebbe essere confermata la prossima edizione con al timone, ovviamente, la bellissima Ilary Blasi, ma sembrerebbe essere stata svelata anche la data di inizio. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se vi anticipiamo che, da quanto si legge, sembrerebbe che sia un programma che andrà in onda l’anno prossimo. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi si farà, sembrerebbe ufficiale: la data di inizio

Proprio in un nostro recentissimo articolo vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto si leggeva su DavideMaggio.it, sembrava che la prossima e nuovissima de ‘L’isola dei Famosi’ fosse stata cancellata dai palinsesti. E che al suo posto sarebbe andato in onda un altro reality che ha fatto la vera e propria storia di Canale 5. Adesso, stando a quanto si apprende da ‘Il messaggero’, sembrerebbe che siano nuovamente cambiate le carte in tavola. Da quanto si legge, infatti, non soltanto sembrerebbe che la prossima edizione dell’adventure reality sia confermata. E che al suo timone, come dicevamo precedentemente, ci sarà la bellissima Ilary Blasi. Ma sembrerebbe che si abbia anche la data di inizio. A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: quando assisteremo a L’Isola dei Famosi con la bellissima conduttrice televisiva romana? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che se ne parlerà nel 2021. Ed, in particolare, a Febbraio.

L’Isola dei Famosi, a quanto pare, si farà. Ed, in particolare, sembrerebbe partire a Febbraio 2021. Da quanto si legge, infatti, sembrerebbe che, una volta concluso l’appuntamento con il Grande Fratello Vip, subito attaccherà Ilary Blasi con il suo adventure reality. Sarà davvero così? Noi ce lo auguriamo!