Oggi, 1 dicembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5. E, dopo la consueta pagina dedicata alla cronaca e all’attualità, Barbara D’Urso si è dedicata come sempre al gossip e alla tv. E, come ogni giorno, non è mancato il collegamento con la casa del GF Vip, per sbirciare in diretta cosa accade tra i vipponi. Ebbene, anche oggi, la D’Urso si è collegata in un momento molto ‘particolare’. Dopo la contessa De Black che si è spogliata in diretta, Pomeriggio 5 ha trasmesso anche il racconto a luci rosse di Maria Teresa Ruta! In realtà, si tratta di un racconto che i ragazzi in casa conoscono già molto bene, ma la Ruta ne stava parlando con Cristiano Malgioglio, il nuovo arrivato. Quest’ultimo, così come la D’Urso, è rimasto senza parole dopo le dichiarazioni ‘bollenti’ di Maria Teresa! Scopriamo di più!

Maria Teresa Ruta e il suo compagno Roberto Zappulla hanno avuto un ‘incontro’ intimo in un sarcofago, mentre erano in visita ad un museo egizio! Proprio così! A raccontarlo è stata proprio la concorrente del GF Vip 5, durante la sua permanenza nella casa. La Ruta ne aveva già parlato con gli altri vip, ma, poche ore fa, il racconto è rispuntato fuori. Quando? Proprio nel momento in cui Barbara D’Urso, in diretta con Pomeriggio 5, si è collegata con la casa! Ad ascoltare il racconto della Ruta, stavolta, c’era una new entry, Cristiano Malgioglio, che è rimasto letteralmente scioccato dalla rivelazione di Maria Teresa: “Io sono sconvolto, ma cosa mi stai dicendo?Tutto potevo immaginarmi, ma una cosa del genere mai!”, commenta il cantautore, aggiungendo di non voler conoscere i particolari. La Ruta, non trattenendo le risate, racconta anche dell’imbarazzo della coppia quando è sopraggiunto un gruppo di turisti giapponesi in visita al museo Egizio. Un racconto sconvolgente per Malgioglio, che non nasconde il suo stupore. Come non lo nasconde la D’Urso che chiede conferma a Patrizia Rossetti, amica di Maria Teresa ed ospite in studio a Pomeriggio 5: “Ma tu lo sapevi? È vero quindi?“. E la Rossetti conferma: “Si me l’aveva detto, era con Roberto, il suo compagno. Erano lì e gli è preso questo trip, perché la Ruta è un po’ così!”

Insomma, sono insieme da poche ora me è già chiaro che Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta ci regaleranno tantissime risate! E voi, conoscevate questo retroscena ‘piccante’ della storia tra Maria Teresa e Roberto?