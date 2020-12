Giulia Salemi nella diretta del GF VIP ieri 30novembre ha scelto un look esplosivo e colorato: ecco il valore dei capi indossati in puntata!

Ieri, 30 novembre, è andata in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello VIP. Per i concorrenti dell’edizione in corso le sorprese non finiscono mai: dopo la notizia del prolungamento del programma fino a febbraio 2021, Signorini ha dato un altro annuncio. A Natale i VIP non saranno soli ed abbandonati nella casa: cosa ha in mente il conduttore? Intanto ieri ha permesso un grande ritorno nella casa più spiata d’Italia: ha attraversato la porta rossa ed ha raggiunto i concorrenti l’amatissimo Cristiano Malgioglio! Non si tratta del primo ‘ritorno’ nel reality: anche Giulia Salemi ha già partecipato al programma, precisamente due anni fa! Nonostante abbia fatto ingresso solo poche settimane fa, la Salemi si è già fatta notare parecchio non solo per la polemica nata con Elisabetta Gregoraci ma anche per i suoi magnifici look. Guardate cosa ha indossato ieri sera sera e soprattutto il costo dei singoli capi!

GF VIP, Giulia Salemi esplosiva e colorata in diretta: conoscete il valore del suo look?

Giulia Salemi ieri sera, 30 novembre, nella puntata in diretta del Grande Fratello VIP ha incantato tutti con un trendy look. L’influencer ha deciso di indossare colori a contrasto: il suo look ieri sera era composto da una gonna fucsia di Isabelle Blanche dal valore di 135 euro ed un cardigan crop color viola, firmato Rebel Queen dal valore di 109 euro. La particolarità del cardigan in lana è che ha un solo bottone, sul petto, e dunque oltre al reggiseno, è obbligatorio lasciare la panca scoperta. La Salemi ha concluso il suo look con un paio di decolletè color nude con tacco a spillo firmati Casadei dal valore di 575 euro e dei maxi cerchi alle orecchie. Capelli sciolti, occhi truccati ed un gloss sulle labbra: impossibile resistere alla bellezza della concorrente. A rendere noto il look della giovane gieffina è Chimagazine: