Sanremo 2021, ipotesi Big in gara: tra i nomi spunta proprio lui

E’ iniziato il countdown per marzo 2021: dal 2 al 6 marzo del prossimo anno andrà in onda il tanto amato Festival della musica italiana, Sanremo 2021. Il Festival si terrà come di consueto al Teatro Ariston di Sanremo e sarà condotto, nuovamente, da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico è impegnato in lunghe sessioni di ascolto in vista della decisione finale sui prossimi concorrenti: sono oltre 300 i brani che Amadeus sta valutando con la commissione musicale della kermesse. Adnkronos fa sapere alcuni nomi che circolano intorno a Sanremo 2021: sentite un po’ di chi si tratta!

Sanremo 2021, ipotesi Big in gara: tra i nomi spunta anche quello di Giacomo Celentano

Ci sarebbero, secondo voci insistenti riportate nei giorni scorsi dalla stampa specializzata, da TvBlog a Rockol, si legge sul portale, nomi come Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Max Gazzè. Giusy Ferreri, Francesco Renga, Gaia, Leo Gassmann, Fulminacci, Noemi sono gli altri artisti che potrebbero prendere parte allo show. Ed ancora potrebbero salire sul palco dell’Ariston Mr. Rain, Rocco Hunt, Elodie, Bugo, Malika Ayane, Annalisa, The Kolors, Michele Bravi, Luca Carboni, Federico Rossi, La Rappresentante di Lista, i Maneskin, Arisa, Donatella Rettore. Potrebbe tornare a Sanremo il vincitore dello scorso anno, Diodato. Anche quest’anno circola il nome di Tommaso Paradiso. Tra gli artisti che hanno inviato un brano per partecipare alla sezione Big di Sanremo ci sono anche Giacomo Celentano, secondogenito 54enne di Adriano e Claudia Mori, il conduttore Claudio Lippi e il cantautore pisano Motta.