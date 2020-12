Dopo ben 15 anni, Ficarra e Picone hanno detto ‘addio’ a Striscia la Notizia: a sostituirli da Lunedì 7 Dicembre saranno proprio loro.

Ficarra e Picone hanno detto ‘addio’ a Striscia la Notizia. Proprio nel corso della puntata di ieri, Lunedì 30 Novembre, il famosissimo duo comico ha salutato il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Dopo ben 15 anni e 17 edizioni, i due siciliani termineranno la loro esperienza dietro il famoso bancone del tg satirico di Canale 5 proprio tra qualche giorno. E, con esattezza, Sabato 5 Dicembre. Non sappiamo esattamente quali siano stati i motivi che hanno spinto Ficarra e Picone a salutare il programma di Antonio Ricci. Anche se, come ribadito dai diretti interessati, non è stata affatto una decisione facile. In questi lunghissimi quindici anni, i due comici ed attori siciliani ci hanno fatto tanto divertire e sorridere. Quindi, è un grandissimo dispiacere il loro ‘addio’. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi prenderà il loro posto? Se, quindi, da Lunedì 7 Dicembre non li vedremo più dietro al bancone, chi ci sarà al loro posto? Siete proprio curiosi di saperlo? Sono proprio loro! Ecco tutti i dettagli.

Striscia la Notizia, Ficarra e Picone dicono addio dopo 15 anni: chi li sostituirà

Un annuncio che, diciamoci la verità, ha lasciato tutti i loro telespettatori completamente senza parole: Ficarra e Picone hanno detto ‘addio’ a Striscia la Notizia. Dopo ben 15 anni, il famoso duo comico di origine siciliane si accinge a salutare il suo caloroso pubblico. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, quali siano stati i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Fatto sta che, com’è giusto che sia, non è stato affatto facile. E che, ovviamente, non esclude un loro ritorno in futuro. ‘Non escludiamo che prima o poi si possa ritornare, ma al momento cediamo il testimone’, ha detto in diretta televisiva. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi prenderà il loro posto? Se loro, come dicevamo precedentemente, manterranno le redini in mano del programma fino a Sabato 5 Dicembre, chi ci sarà Lunedì 7? Beh, la risposta è davvero semplice. Saranno proprio loro: Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ebbene si. A distanza di poco meno di un anno dalla loro ultima apparizione dietro il famoso bancone di Canale 5, il simpaticissimo ed amatissimo duo si forma nuovamente per il suo caro pubblico italiano.

Da Lunedì 7 Dicembre, quindi, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ritorneranno al timone di ‘Striscia la Notizia’. Siete contenti? Noi non vediamo l’ora di assistere alle loro battute e ai loro incredibili e fantastici siparietti. Ma, d’altra parte, anche voi, ne siamo certi!

