Jessica Battistello, l’ex concorrente di Temptation Island, si è sottoposta ad un intervento chirurgico: l’inaspettata decisione.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando di Jessica Battistello. Insieme al suo fidanzato Andrea Filomena, la giovanissima ragazza si è ampiamente fatta conoscere ed apprezzare nel corso della sua partecipazione a ‘Temptation island’ nel 2019. Giunta sull’isola delle tentazioni proprio per ‘testare’ il suo rapporto di coppia, la bellissima Battistello si è immediatamente messa in gioco con il single Alessandro Zarino. Tanto da decidere, durante il falò di confronto finale con il suo compagno, di porre fine alla sua storia d’amore. Un addio che, però, lo sappiamo benissimo, non è durato per tanto tempo. Consapevoli del forte legame che li univa, i due si sono riappacificati. Attualmente, però, sembrerebbe che i due si siano nuovamente separati. C’è crisi? Questo non lo sappiamo. Fatto sta che, in queste ultime settimane, Jessica ha raggiunto i suoi genitori a Santo Domingo. Ed è proprio qui che si è sottoposta ad un intervento chirurgico. Una decisione inaspettata, ma a quanto pare inevitabile per lei. Ecco perché.

Jessica Battistello di Temptation Island si è sottoposta ad un intervento: come si è mostrata

Proprio nei giorni scorsi, Jessica Battistello ha confidato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, come specificato dalla diretta interessata, l’ex concorrente di Temptation Island ha deciso di sottoporsi ad un intervento di rinoplastica per ‘migliorare’ il suo profilo. Sembrerebbe, e tra l’altro è stata la prima a confessarlo, che la fidanzata di Andrea Filomena non si trovasse affatto a suo agio quando sapeva di essere guardata di profilo. Ed ha deciso, così, di stare bene con se stessa. Ovviamente, è andato tutto alla grande. Anzi, Jessica immediatamente si è fatta sentire con i suoi sostenitori. E, qualche ora fa, si è anche mostrata sui social. Attraverso una serie di Instagram Stories, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il ‘post operazione’. Al momento, ovviamente, i segni si vedono tutti, ma molto presto spariranno. E Jessica potrà finalmente ammirarsi tutta la sua bellezza.

Noi non vediamo l’ora di vederla. Anche se, ne siamo certi, sarà ancora più splendida.

