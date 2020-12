Una terribile perdita ha colpito l’amatissima attrice e cantautrice Mandy Moore: “Il mio cuore è spezzato”.

L’amatissima attrice e cantautrice statunitense Mandy Moore ha subito una terribile perdita; la donna ha manifestato tutto il suo straziante dolore sui social, con un post da togliere il fiato, pieno di malessere. Mandy è certamente una delle artiste più amate e apprezzate. Sicuramente ricorderemo la sua brillante interpretazione nel famosissimo film I passi dell’amore, in cui il protagonista si innamora di una ragazza tranquilla e profondamente religiosa, quest’ultima interpretata proprio dalla Moore. Un film che ha riscontrato un successo incredibile, che ha fatto innamorare milioni di persone. Ma non solo, molti sono i ruoli da lei interpretati, dato che l’attrice possiede un talento innato. Mandy si è data anche alla musica, arrivando a registrare tantissimi successi. La donna è molto attiva sui social, e proprio da qualche ora ha pubblicato un post in cui ha manifestato il dolore per la perdita subita: “Ho il cuore spezzato“.

Dolorosa perdita per Mandy Moore: “Ho il cuore spezzato”

Come abbiamo già sostenuto, l’amatissima attrice e cantautrice Mandy Moore ha subito da pochissimo una terribile perdita. Con un post su instagram ha voluto salutare il suo dolce cagnolino, venuto a mancare da qualche ora. “Ieri sera abbiamo perso la nostra ragazza, aveva quasi 13 anni. Una settimana fa ha subito un importante intervento chirurgico, si stava riprendendo fino a ieri. Il mio cuore è completamente spezzato. Lei è stata il mio primo amore e la mia migliore amica. C’è un vuoto che non verrà mai riempito”. Un messaggio pieno di dolore, che ha scosso tutti i fan dell’amatissima artista. Mandy non ha potuto non manifestare francamente il malessere provato per la difficile perdita che ha creato un vuoto indescrivibile.

Purtroppo, un momento questo vissuto da Moore tanto delicato. Molti sono i personaggi del mondo dello spettacolo che ogni giorno esprimono il loro amore per i meravigliosi amici a quattro zampe, e la loro perdita risulta essere difficile da superare; questo perchè attraverso gli animali siamo in grado di scoprire un mondo fantastico, fatto di gentilezza e amore: sono i migliori amici che tutti vorrebbero.

