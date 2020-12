Aida Yespica, nuova vita per la showgirl: la notizia sorprende tutti

Nuova vita per la bellissima Aida Yespica: il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, rivela cosa sta accadendo alla showgirl.

Da quando tre anni si erano conosciuti durante una vacanza ad Ibiza, Aida Yespica e Geppi Lama non si erano sostanzialmente mai lasciati. Nonostante alcuni periodi di crisi e instabilità, il loro rapporto era sempre riuscito a riprendersi e i due formavano davvero una bellissima coppia. Avevano vissuto separati il lockdown dei primi mesi del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria e entrambi erano risultati positivi al Covid e forse il difficile anno appena vissuto non ha facilitato le cose tra i due. Il settimanale Chi ha rivelato che Aida e Geppi si sono lasciati e la notizia ha sconvolto i fan che, dopo la scorsa estate in cui il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele, proprio non si aspettavano la loro separazione.

Aida Yespica, nuova vita senza Geppi Lama

La storia con Geppi per Aida è stata sicuramente importante: sono note le difficoltà che la Yespica ha sempre dovuto affrontare nel poter stare accanto al figlio Aron che proprio in questi giorni ha festeggiato il compleanno e Aida in Lama aveva trovato un sostegno molto importante. Madre e figlio erano stati lontani durante tutto il lockdown di marzo ed aprile. Alla notizia della positività di entrambi al Coronavirus tornati dalla Sardegna a fine agosto, la coppia aveva passato insieme la quarantena, ma forse in quell’estrema vicinanza hanno entrambi compreso che la scintilla era ormai scomparsa. “Dopo tre anni di tira e molla è finita la storia d’amore fra Aida Yespica e l’imprenditore Geppy Lama – si legge su Chi – (…) dopo aver entrambi contratto il Covid – 19 hanno vissuto insieme la quarantena. Ma alla fine hanno capito che l’amore per loro era svanito”.

Ci dispiace per Aida e Geppi che insieme formavano davvero una coppia stupenda, ma non è detto che le cose non possano sistemarsi tra i due.

