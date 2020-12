Alexis Sharkey è morta, la tragica notizia è arrivata nelle ultime ore: la star dei social, Instagram e Tik Tok, era scomparsa da alcuni giorni.

Una notizia tragica che arriva nelle ultime ore e lascia davvero senza parole. Alexis Sharkey, influencer di social come Tik Tok e Instagram, è stata ritrovata morta dopo essere scomparsa da alcuni giorni. La giovane aveva solo ventisei anni e il suo decesso appare drammatico. Alexis Sharkey, secondo quanto riportato da Fanpage, era scomparsa dopo aver avuto una lite con il marito. La testimonianza di alcuni amici della influencer afferma che il marito, Tom, avrebbe raccontato loro che dopo la lite Alexis si sarebbe messa alla guida per tornare in Texas. Gli stessi, sostengono che la coppia, sposata da circa un anno, aveva deciso di separarsi. Il corpo dell’influencer è stato ritrovato sul ciglio della strada.

Morta l’influencer Alesi Sharkey, ritrovato il corpo

Il corpo senza vita dell’influencer è stato rinvenuto sul ciglio della strada in Texas. Gli investigatori al momento sembrano escludere l’ipotesi che possa essersi trattato di suicidio. Non ci sono segni di violenza, sembrerebbe, ma il corpo della giovane è stato rinvenuto privo di abiti in un cespuglio. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad un camionista che avrebbe notato Alexis Sharkey semi-nascosta dal cespuglio. La madre dell’influencer, che si era prodigata nella ricerca della figlia pubblicando un appello su Facebook, si dice certa che non si sia tolta la vita. Gli inquirenti sono impegnati nel ricostruire cosa sia realmente accaduto. L’ipotesi che si possa essere trattato di omicidio, in base alle prime indagini, sembrerebbe la pista che gli investigatori stanno seguendo, secondo quanto riportato da Fanpage: dopo aver ucciso Alexis, l’assassino avrebbe tentato di nascondere il corpo.

Una tragica vicenda, davvero drammatica: ci uniamo al cordoglio della famiglia di Alexis.

