In questa foto è soltanto un bambino in compagnia del suo papà, adesso è il principale attore di un’amatissima fiction: chi è? È lui!

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, un po’ di tempo fa, l’apprezzatissimo attore ha condiviso questa foto appartenete al suo passato. Dal momento della fotografia, da come si può chiaramente comprendere, sono passati tantissimi. Soprattutto se si considera che, attualmente, il personaggio di cui stiamo parlando ha ben quarantasette anni. Eppure, ciò di quel bambino che viene immortalato in compagnia del suo papà è rimasto davvero ben poco. Adesso, infatti, è diventato un uomo maturo. A sua volta è diventato padre. E, soprattutto, un abilissimo attore. Nel suo curriculum, infatti, l’uomo in questione decanta diverse serie televisive e film di successo. Eppure, in queste ultime settimane, lo stiamo vedendo proprio come protagonista principale di un’amatissima fiction giunta alla sua seconda stagione. Ma di chi stiamo parlando esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli.

Qui è un bambino con il suo papà, ora è un abilissimo attore: chi è?

Vi viene in mente qualcuno se vi diciamo ‘Andrea Baldini’? Senza alcun dubbio, si! Ebbene si. È proprio l’attore che interpreta il vicequestore nell’amatissima serie televisiva ‘Il Silenzio dell’Acqua’ a cui facciamo riferimento. È proprio, quindi, Giorgio Pasotti ad essere questo splendido bambino in compagnia del suo papà. Sono passati diversi anni da questo momento, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, di strada l’amatissimp attore veronese ne ha fatta. Approdato nel mondo della televisione nel 1998, il buon Pasotti ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto che, ancora adesso, decanta di un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, se il suo curriculum vanta di numerose e diverse esperienze televisive. A partire, quindi, da attore di teatro. Fino a regista ed, ovviamente, attore di film e fiction. Insomma, un artista a trecentosessanta gradi, bisogna ammetterlo.

Ecco, ma la domanda sorge spontanea: voi avreste mai immaginato si ‘nascondesse’ il buon Giorgio Pasotti dietro questo tenerissimo bimbo?

Il drammatico lutto

Nei mesi scorsi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Giorgio Pasotti ha vissuto un vero e proprio drammatico lutto. Uno dei suoi più grandi amici e colleghi, purtroppo, è venuto a mancare. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che a causarne la morte sia stata una malattia contro cui combatteva da tempo. Una notizia sconvolgente, quindi. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato di sasso tutti. Compreso il buon Pasotti.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui