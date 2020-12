Clamoroso colpo di scena tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone: è accaduto davanti a tutti, cosa? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sono trascorsi alcuni anni da quando Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, dopo tre anni di storia d’amore, si sono detti definitivamente ‘addio’. Eppure, sembrerebbe che tra di loro continui ad esserci quel profondo legame che li ha sempre contraddistinti. Lo testimonia alla grande, tra l’altro, questo gesto che, pochissime ore fa, il pilota della Moto Gp ha compiuto nei confronti della bellissima showgirl. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex moglie di Stefano De Martino non perde mai occasione di poter condividere con i suoi adorati sostenitori degli scatti fotografici davvero incredibili. Ed, ovviamente, davvero da urlo. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con un incredibile scatto in bianco e nero, la Rodriguez ha lasciato tutti senza parole per la sua smisurata bellezza. ‘Maria Belen’, ha scritto l’argentina a corredo di questo scatto. Una didascalia normalissima, c’è da ammetterlo. Ma che, tuttavia, ha scatenato l’immediata reazione da parte di Iannone. Un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ma siete curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme cos’è successo.

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, colpo di scena incredibile: ve l’aspettavate?

Ben 23 ore fa, come dicevamo precedentemente, Belen Rodriguez ha condiviso uno scatto fotografico davvero da urlo. Completamente in bianco e in nero, la showgirl argentina si è mostrata in una posa davvero straordinaria. Inutile a dirvi, quindi, che la foto (CLICCATE QUI PER VEDERLA), in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Non soltanto per la sua immensa bellezza, di cui ne abbiamo già abbondante testimonianza, ma anche per un ‘particolare’ gesto di Andrea Iannone. I due, come anticipato, sono stati insieme per circa tre anni. Eppure, prima che lei potesse ritentare con Stefano De Martino e che lui potessi fidanzarsi con Giulia De Lellis, la coppia si è detta clamorosamente ‘addio’. Non sappiamo quali sono stati i motivi che li hanno portati a prendere questa decisione. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe che il loro ‘addio’ non abbia affatto compromesso il loro legame. Non è un caso, infatti, se, appena notato uno degli ultimi scatti di Belen, Andrea non ha potuto fare a meno di rispondere. ‘Maria Belen’, scrive la modella a corredo di questo scatto in bianco e nero. ‘Rodriguez’, scrive Andrea Iannone, conquistando l’attenzione di tutti sui social.

Un grandissimo colpo di scena, da come si può chiaramente comprendere. E che, tra l’altro, non è assolutamente passato inosservato. Appena visto questo ‘botta e risposta’, i followers dell’argentina non hanno affatto potuto fare a meno di esprimere tutta la loro sorpresa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui