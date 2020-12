Claudia Gerini, incredibile retroscena: lo straordinario titolo

La splendida Claudia Gerini è un’attrice dal talento eccezionale, ma c’è un retroscena incredibile che la riguarda: ecco lo straordinario titolo che ha ottenuto.

La bellissima attrice Claudia Gerini è uno dei volti più apprezzati del panorama artistico italiano. Il suo talento è immenso e la sua carriera costellata di successi ne è la dimostrazione. Indimenticabile in coppia con l’iconico Carlo Verdone in “Viaggi di nozze“, la sua filmografia è vastissima, piena di interpretazioni magnifiche. Non si limita, tuttavia, alla recitazione ma si cala anche nelle vesti di conduttrice, come avvenuto per il 53esimo Festival di Sanremo al fianco di Serena Autieri e Pippo Baudo. Originaria di Roma, classe 1971, Claudia Gerini ha conseguito numero premi, tra cui il David di Donatello per Ammore e malavita. Il suo talento, tuttavia, non si limita solo al campo artistico, ma spazia anche in quello sportivo. C’è infatti un incredibile retroscena nella sua vita: uno straordinario titolo che Claudia Gerini ha ottenuto. Scopriamo di cosa si tratta.

Claudia Gerini: straordinario titolo

Bellissima, piena di fascino ed eleganza. Ha fatto sognare i fan con uno scatto davvero esplosivo pubblicato qualche tempo fa. Claudia Gerini è una forza della natura, capace di cimentarsi in ruoli di genere e intensità diversi. Eppure, il suo straordinario talento non si limita all’ambito artistico. L’attrice ha infatti ottenuto uno straordinario titolo: è diventata cintura nera di Taekwondo. L’incredibile riconoscimento le è stato conferito nel 2013 direttamente da Carlo Moffetta, campione olimpico medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. L’attrice è stata esaminata da una commissione federale, dopo anni di studi intensi, ed è l’esito è stato ovviamente positivo. Un retroscena incredibile su una donna che si conferma straordinaria e piena di energia. Claudia Gerini riesce sempre a sorprendere il pubblico e i fan, che la seguono assiduamente sul suo profilo Instagram.

E voi, eravate a conoscenza di questo straordinario retroscena sulla talentuosa Claudia Gerini? La passione e l’impegno che mette in tutto ciò che fa sono davvero incredibili, non trovate?