E’ in arrivo una new entry nella casa del GF VIP: parliamo di Elenoire Ferruzzi. La notizia di Dagospia è appena arrivata, ecco di chi si tratta!

Arriva una clamorosa notizia dal portale Dagospia che riguarda il Grande Fratello VIP. Sappiamo tutti ormai che il noto reality condotto da Alfonso Signorini ha deciso di lasciare le luci della Casa accese fino a febbraio 2021. Così sono in arrivo sorprese e nuovi concorrenti: nelle prossime settimane entreranno a far parte del gioco Filippo Nardi, Samantha De Grenet, Andrea Zenga, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Ginevra Lamborghini e…Nessuno si aspettava ci fosse qualche altro nome in lizza. Dagospia scrive presto ci sarà l’entrata in casa anche di Elenoire Ferruzzi, performer trans molto amata sui social. “Per lei un ruolo di ‘ospite speciale’ simile a quello di Giacomo Urtis” si legge su Dagospia. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla prossima nuova concorrente.

GF VIP, new entry nella casa: in arrivo la performer Elenoire Ferruzzi, l’indiscrezione

Elenoire Ferruzzi, secondo Dagospia, sarà il nuovo ospite speciale del Grande Fratello VIP. Entrerà dunque nella casa più spiata d’Italia. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 70 mila utenti. Lei stessa si descrive come ‘Figura pubblica, showgirl attrice, cantante icona gay‘. Dal suo canale Facebook scopriamo che è nata il 23 giugno 1980 a Milano, città in cui vive. Su ilmessaggeroweb si legge che è laureata in Filosofia e Lingue ed è diventata popolare grazie ad alcuni video pubblicati sui social. Elenoire è un’icona nel mondo della transessualità e si impegna molto a tutelare i diritti di genere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire ferruzzi (@elenoire_ferruzzi)

Elenoire è pronta a varcare la porta rossa per regalare allegria e momenti indimenticabili ai Vipponi: è amica di Giacomo Urtis a cui ha dedicato alcuni post in questi giorni.