Avete mai visto la mamma di Filippo Nardi? La somiglianza tra madre e figlio è davvero sorprendente: ecco la foto del passato.

E’ stato il concorrente del Grande Fratello nel 2001, Filippo Nardi è pronto a riattraversare di nuovo la porta rossa del GF VIP 2020. Sarà lui uno dei nuovi concorrenti del reality che ha deciso di prolungare la messa in onda fino a febbraio 2021. Filippo Nardi è un noto personaggio televisivo: ha partecipato a famose trasmissioni come Le Iene, ha condotto Anteprima Festival e si è affermato anche come Dj. Nel 2018 ha anche partecipato ad un altro reality, parliamo de L’Isola dei Famosi! Il classe ’69 nato a Londra: ma avete mai visto sua mamma? Nel suo profilo Instagram è spuntata una vecchia foto e la somiglianza è davvero impressionante.

Filippo Nardi, avete mai visto sua mamma? Somiglianza incredibile

Filippo Nardi è molto attivo sul suo canale social: pubblica tantissimi scatti di sé, della sua vita privata e del suo lavoro. C’è una foto della sua mamma, pubblicata a maggio, in occasione della Festa della Mamma. La somiglianza tra madre e figlio è davvero impressionante, date un’occhiata:

Il noto personaggio televisivo ha scritto queste parole come didascalia: “Alla persona che mi sostiene, sopporta, incoraggia, ascolta, consiglia e ama incondizionatamente dal primo giorno su questa terra. Tanti auguri Mamma, ti ringrazio, mi manchi e ti amo tanto. Buona festa della mamma!”. Sono tantissimi i messaggi dei fan che sottolineano quanto sia forte la somiglianza: in molti credono anche che il figlio di Nardi sia uguale alla nonna! Insomma, somiglianza incredibile ed ovviamente, parliamo di una bellissima donna.

Filippo Nardi, si legge sulla sua biografia su Wikipedia, era ritenuto appartenente ala nobile famiglia toscana dei Nardi Dei: la cosa fu poi smentita, si legge.