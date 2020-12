GF VIP 5, Giulia Salemi scoppia in lacrime: il motivo

Giulia Salemi scoppia in lacrime nella casa del GF VIP 5: in questo motivo vi raccontiamo per quale motivo e vi riportiamo le sue parole

Giulia Salemi è una delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella e influencer ha già partecipato in passato al reality show, trovando addirittura l’amore. La Salemi, infatti, iniziò una love story – durata molto poco – con Francesco Monte. La modella persiana si mette nuovamente alla prova, varcando ancora una volta la soglia della porta rossa. Il suo ingresso ha creato alcuni malumori all’interno della casa più spiata d’Italia. La Salemi sembra molto vicina a Pierpaolo Pretelli e questo ha causato la gelosia di Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, inoltre, ha riportato alcuni episodi accaduti in Sardegna tra la modella persiana e il suo ex marito.

GF VIP 5, Giulia Salemi scoppia in lacrime

Dopo gli scontri avvenuti nei giorni scorsi, Giulia Salemi ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip. La modella e influencer si è sfogata con Dayane Mello, che le ha riservato parole veramente dolci. La modella brasiliana ha cercato di risollevare l’umore della sua coinquilina, dicendole: “Devi sentire dolore e una volta che l’avrai sentito molte volte dopo non ti farà più niente“. La Mello ha poi proseguito: “Non cercare di scappare dai tuoi dolori. Se vuoi piangere, piangi. Se vuoi stare da sola, stai da sola. Se hai bisogno di un’amica, cerca un’amica, ma ti fai solo male se scappi“. Parole molto sagge, che hanno risollevato l’umore della Salemi.

Giulia Salemi era un po’ giù per i recenti scontri avvenuti nella casa del GF VIP 5. La modella persiana, infatti, è stata accusata di aver fatto delle ‘avanche’ a Briatore e di essere risultata un po’ ‘snob’ agli occhi di Elisabetta Gregoraci. La Salemi ovviamente si è discolpata, dicendo: “Io ho la coscienza a posto“.