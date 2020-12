GF Vip, chi è Mario Ermito: età, carriera e quell’infortunio che lo ha segnato

Al GF Vip stanno per approdare nuovi concorrenti e tra loro c’è l’affascinante Mario Ermito: scopriamo chi è, la sua età e quel grave infortunio che lo ha segnato.

Nuovi ingressi per il GF Vip che vanta già un cast apprezzatissimo. Il pubblico è in trepidante attesa e così i concorrenti. Dopo la notizia del prolungamento a Febbraio del programma, che ha scatenato reazioni importanti da parte deli inquilini della casa più spiata d’Italia, ecco spuntare i nomi di chi varcherò la porta rossa. Tra loro, troviamo l’affascinante Mario Ermito, un giovane davvero bellissimo e un volto noto del panorama artistico. Scopriamo quindi qualcosa di lui: chi è Mario Ermito, prossimo concorrente del GF Vip? Nato a Brindisi, classe 1991, ha due sorelle ed è molto legato alla famiglia. A soli diciannove anni decide di andare a vivere a Milano e inizia a lavorare come modello. Da qui, si trasferisce poi a Roma, dove pare tutt’ora risieda. La partecipazione al GF Vip per Mario Ermito può essere definito un “ritorno” poiché vi aveva già partecipato durante la dodicesima edizione. Il giovane è molto apprezzato anche sui social: il suo profilo Instagram conta oltre cinquantamila follower. Il giovane ha dimostrato anche una predisposizione alla recitazione: ecco dove lo abbiamo già visto.

GF Vip, chi è Mario Ermito

Bellissimo, affascinante e talentuoso: il prossimo concorrente del GF Vip è senza dubbio una rivelazione. Mario Ermito ha dimostrato le sue doti attoriali prendendo parte a fiction di successo, come L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna, Don Matteo e nell’amatissimo “L’Allieva”. Ha anche recitato in un film straniero, Por Los Pelos, diretto dal celebre regista Nacho Garcìa Velilla. Il suo talento non si limita però alla recitazione. Ha partecipato, infatti, anche all’amatissimo talent “Tale e Quale Show”, condotto dall’iconico Carlo Conti. Ha dimostrato di avere una predisposizione al canto e, dopo aver preso parte al programma, ha iniziato a prendere lezioni. Pare che abbia anche inciso una cover del celebre singolo “Angel” del famosissimo cantante Robin Williams, dimostrando tutta la sua bravura. Nel suo passato, c’è un retroscena incredibile: un infortunio che gli ha impedito di dedicarsi alla carriera calcistica. Al momento, pare che Mario Ermito sia impegnato sentimentalmente con Valentina Paolillo, con il quale avrebbe trascorso anche il periodo di quarantena. Pare, inoltre, che il giovane conosca già alcuni dei concorrenti all’interno della casa del GF Vip. Tra loro, Rosalinda, alias Adua Del Vesco, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli. Siamo certi che il suo ingresso sarà accolto con grande gioia ed entusiasmo da tutti gli inquilini.

Al momento, non si ha ancora una data certa riguardo l’ingresso di Mario Ermito e degli altri nuovi concorrenti al GF Vip. Secondo le indiscrezioni, i nuovi inquilini varcheranno la porta rossa a scaglioni, nel corso delle prossime settimane. Nel corso dell’ultima puntata i concorrenti hanno accolto Cristiano Malgioglio, anche lui con un grande ritorno.