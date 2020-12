Qualche mese fa, Giorgio Pasotti ha espresso sul suo canale social ufficiale tutto il suo dolore per un tragico lutto: cos’è successo.

È uno degli attori più amati ed apprezzati, Giorgio Pasotti. Attualmente sul piccolo schermo con la seconda stagione ‘Il Silenzio dell’Acqua’, serie televisiva in onda su Canale 5 con Ambra Angiolini, il quarantasettenne bergamasco decanta di un clamore davvero incredibile. Un successo, sia chiaro, non si limita soltanto alla sfera lavorativa e televisiva, ma che si estende anche alla sfera social. Seguitissimo ed amatissimo sul suo canale Instagram ufficiale, il buon Pasotti non perde mai occasione di poter comunicare ed interagire con i suoi adoratissimi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche mese fa. Quando, con una dedica davvero da brividi, l’attore non ha potuto affatto fare a meno di mostrare la sua sofferenza per un lutto davvero tragico. ‘Oggi è una giornata molto triste’, ha scritto Giorgio Pasotti a corredo di uno scatto che ritrae il suo collega, un grandissimo artista. Una vera e propria dolorosissima perdita, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti suoi ammiratori completamente senza parole. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente. E, soprattutto, cos’è accaduto.

Giorgio Pasotti, il drammatico lutto: dolorosissima perdita

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Giorgio Pasotti non perde mai occasione di poter interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche mese fa, come dicevamo precedentemente. Risale all’8 Marzo scorso, infatti, un post dell’attore bergamasco in cui esprime tutto il suo dolore per un tragico lutto. È proprio in quel giorno che, purtroppo, è venuto a mancare Bruno Armando, grandissimo attore ed artista. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’apprezzatissimo ed amatissimo attore sia venuto a mancare a seguito di una malattia. Una notizia davvero sconvolgente, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato completamente senza parole tutti. In primis, il buon Pasotti. E lo testimonia, tra l’altro, proprio questo post dedicatogli il giorno della sua scomparsa. ‘Oggi è una giornata molto triste, molto’, ha iniziato a scrivere l’attore bergamasco per esprimere chiaramente tutto il suo dolore. Anche perché, tra l’altro, i due hanno anche avuto modo di lavorare insieme proprio negli anni di ‘Distretto di Polizia’. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, è più che giusto che il dolore sia davvero immenso.

‘Se n’è andato un grande artista, un amico’, ha concluso Giorgio Pasotti questo post social. Inutile a dirvi che i commenti giunti a corredo di questa tragica notizia sono davvero tantissimi. E la maggior parte, vi assicuriamo, rimpiangono il buon Bruno Armando come attore ed, ovviamente, artista.

