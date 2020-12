Giulia Salemi nella casa del GF VIP si è lasciata andare ad una confessione estremamente privata: sentite cos’ha rivelato a Maria Teresa Ruta.

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre piuttosto bollente. Il prolungamento del reality ha scosso un po’ tutti: i concorrenti stanno valutando se restare o meno nella Casa di Cinecittà fino a febbraio 2021, ma nel frattempo si divertono tra loro. Nell’ultima puntata in diretta andata in onda è entrato a far parte del gioco anche Cristiano Malgioglio! Non si tratta del primo ‘ritorno’ nel GF VIP, anche Giulia Salemi aveva già partecipato al reality! Nonostante sia entrata da qualche settimana, solo ora sta attirando l’attenzione di tutti, non solo per le polemiche con la Gregoraci, ma anche per un ‘segreto’. L’influencer si è lasciata scappare nelle ultime ore un dettaglio sulla sua vita privata piuttosto ‘piccante’. Sentite cosa ha raccontato…

GF VIP, Giulia Salemi senza filtri: “Io ho sempre fatto finta”, la confessione a sorpresa

Giulia Salemi all’interno della casa del GF VIP si è lasciata andare ad un lungo sfogo durante una chiacchiera con Maria Teresa Ruta. L’influencer si è aperta a tal punto da rivelare una confidenza abbastanza intima alla sua coinquilina. Le due donna parlavano di sesso quando la Salemi ha deciso di raccontare una ‘cosa molto imbarazzante’ per lei, così come l’ha definita. Biccy riporta le esatte parole di Giulia: “Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”.

La concorrente ha proseguito con il suo sfogo rivelando di non avere tante esperienze ma in quelle non ha mai provato il vero piacere. In molti sul web, sentendo le parole di Giulia, hanno pensato a Francesco Monte, suo ex compagno conosciuto proprio nel GF VIP.