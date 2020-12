Grave lutto per il principe Harry, è morta Lady Celia Vestey: in questo articolo vi diciamo chi era e perchè era legata alla corona inglese

Il principe Harry, e in generale la corona inglese, è stata colpita da un grave lutto. Si è spenta, all’età di 71 anni, Lady Celia Vestey. La donna fu scelta da Carlo e Lady Diana come una delle quattro madrine di battesimo del principino. L’uomo, dunque, era legato in modo particolare alla donna, che, come rivela il Daily Telegraph, “se n’è andata pacificamente sabato 28 novembre”.

Grave lutto per il principe Harry: si è spenta Lady Celia Vestey, madrina del figlio di Carlo e Lady Diana. La morte della donna è stata annunciata dal Daily Telegraph, che sottolinea: “La donna se n’è andata pacificamente sabato pomeriggio“. Lady Celia aveva 71 anni e faceva parte della cerchia ristretta della regina, così come suo marito Lord Samuel Vestey, tra gli amici reali più importanti e apprezzati. In particolare, il marito aveva servito come Master of the Horse della Royal Household dal 1999 al 2018 ed era stato nominato Lord dalla sovrana nell’agosto del 2019. Lady Celia e suo marito Lord Samuel Vestey hanno partecipato inoltre al royal wedding di Harry e Meghan nel maggio del 2018. È stata infine una grande amica del principe Carlo.

Il lutto ha colpito sicuramente il principe Harry, che sin da piccolo era legato alla donna. Il marito di Meghan Markle, stando a quanto riportato dal Daily Mail, ha fatto sentire la sua vicinanza alla famiglia di Lady Celia. Il principe trascorrerà il Natale a Los Angeles, lontano dalla famiglia reale. Non è la prima volta che gli ex Sussex disertano le feste di Natale, già un anno fa decisero di separarsi. Il distacco è ormai definitivo e i due vivono ormai da un anno a Los Angeles.