Pochissime ore fa, Ignazio Moser ha reso noto ai suoi sostenitori di essere stato colpito da un gravissimo lutto: il messaggio straziante.

Un vero e proprio gravissimo lutto, c’è da ammetterlo. A darne notizia, com’è suo solito fare, è stato proprio il diretto interessato. Proprio pochissimo tempo fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Ignazio Moser ha condiviso la notizia del lutto da cui è stato colpito. ‘Ciao zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi’, ha scritto il fidanzato di Cecilia Rodriguez a corredo di questo ultimo post condiviso su Instagram. Ecco, ma cos’è esattamente successo? Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe Aldo Moser, fratello del padre di Ignazio, sia morto a causa di alcune complicanze dovute al Coronavirus. A quanto pare, sembrerebbe che il vincitore della Maglia Rosa al Giro d’Italia fosse ricoverato da diversi giorni. E che, purtroppo, sia venuto a mancare proprio qualche ora fa. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ignazio Moser, gravissimo lutto: dolorosissima perdita nel mondo dello sport

Il mondo dello sport è nuovamente in lutto. A distanza di una settimana esatta dalla morte di Diego Armando Maradona, si verifica un’altra gravissima perdita nel mondo dello sport. Ed, in particolare, nel mondo del ciclismo. È morto Aldo Moser. Ebbene si. Il fratello maggiore di Francesco, padre del bellissimo Ignazio Moser, è morto all’età di 86 anni. Stando a quanto si apprende da Fanpage.it, sembrerebbe che il ciclista sia deceduto a causa di alcune complicazioni dovute al Coronavirus. Un gravissimo lutto, da come si può chiaramente comprendere. Non soltanto per tutti gli appassionati dello sport e del ciclismo, ma anche per tutta la famiglia del campione. In primis, per Ignazio Moser. Proprio alcuni istanti fa, il fidanzato di Cecilia Rodriguez ha voluto condividere con i suoi adorati sostenitori questa tragica notizia. Corredandola, tra l’altro, di un messaggio davvero straziante. ‘Ciao zio, la tua bontà e nobiltà d’animo rimarrà sempre con noi’, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato preso d’assalto dai sostenitori di Ignazio. Non soltanto Andrea Damante e Marco Cartasegna, due suoi più grandi amici, ma anche i suoi followers.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui