Che fine ha fatto la madre di Kevin, il protagonista de ‘Mamma ho perso l’aereo?’: cosa occorre sapere sulla bellissima Catherine O’Hara.

È uno dei veri e propri cult del Natale, il famosissimo film ‘Mamma ho perso l’aereo’. Uscito nel 1990 in tutte le sale cinematografiche statunitensi e giunto in Italia nel Gennaio del 1991, la pellicola ha riscosso, sin dal primo momento, un successo davvero impressionante. Tanto è vero che, da diversi anni a questa parte, nel periodo antecedente al Natale, viene sempre trasmesso anche sul piccolo schermo nostrano. Ecco, ma che fine hanno fatto i suoi protagonisti? In particolare, se in un nostro articolo vi abbiamo parlato dell’attore principale e, quindi, di Macaulay Carson Culkin, cosa sappiamo di tutti gli altri? Ed in particolare modo, cosa sappiamo sulla bellissima attrice ha interpretato il ruolo della mamma di Kevin? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Prima di farlo, però, vi vogliamo svelare il suo ‘vero’ nome. Lei, infatti, si chiama Catherine O’Hara. Ed attualmente, stando a quanto si apprende dal web, avrebbe ben sessantasei anni. Clamoroso, vero? Ma vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, scopriamo che fine ha fatto la bellissima Kate McStiller.

Che fine ha fatto Catherine O’Hara de ‘Mamma ho perso l’aereo’

Amatissima ed affermatissima per il suo ruolo di Kate McStiller, la madre del piccolo Kevin, nel film ‘Mamma ho perso l’aereo’, Catherine O’Hara decanta di un curriculum davvero impressionante. Non soltanto, infatti, qualche anno dopo l’uscita di questo incredibile successo, è ritornata a vestire i panni del ‘pestifero’ bambino nel film ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’, ma ha ricoperto tantissimi altri ruoli davvero importanti. In effetti, se si guardano con attenzione i suoi impegni da attrice cinematografica, televisiva e, addirittura, da doppiatrice, vi assicuriamo, ne uscireste con le mani nei capelli. Ecco, ma adesso che fine ha fatto la bellissima Catherine? A distanza di ben trent’anni da questo incredibile successo, cosa fa la simpaticissima O’Hara? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che continui alla grande la sua carriera da attrice. Tanto è vero che, a quanto pare, sembrerebbe che, dal 2015 al 2020, abbia recitato in un’amatissima serie televisiva canadese. E che, proprio per questa sua interpretazione, abbia addirittura vinto ben quattro ‘Canadian Screen Award’ ed, infine, il ‘Premio Emmy’ come migliore attrice protagonista in una serie comica.

Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, in queste ultime ore, Catherine O’Hara non stia facendo altro che parlare di sé. Sembrerebbe che, attraverso un video caricato su Tik Tok, l’attrice canadese abbia reinterpretato l’urlo della mamma di Kevin quando si è resa conto di non avere il figlio con sé. Incredibile, vero?

