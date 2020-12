È il protagonista indiscusso di una serie televisiva sui canali Rai, ma sapete cosa faceva Matteo Martari prima di diventare attore?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Matteo Martari. Attualmente protagonista indiscusso di una nuova serie televisiva sui canali Rai, l’attore veronese decanta di un curriculum davvero impressionante. Non soltanto, infatti, in queste ultime settimane lo vedremo nei panni di Marco Buratti, un ex cantante ingiustamente condannato a sette anni di carcere, ma anche in precedenza è stato il protagonista di numerose fiction di successo. A partire, ad esempio, da ‘ I bastardi di Pizzofalcone’, serie tratta dall’omonimo romanzo dello scritto napoletano Maurizio De Giovanni, dove interpreta il ruolo di Diego Buffardi. Fino a ‘Bella da morire’, serie televisiva con Cristiana Capotondi. Insomma, una carriera, da come si può chiaramente comprendere, veramente stellare. Ebbene. La domanda adesso sorge spontanea: cosa faceva prima di diventare attore? Siete proprio curiosi di saperlo? Ecco tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo, ammirando il suo fascino, non poteva affatto svolgere una professione differente. Ma ecco di che cosa parliamo esattamente.

Matteo Martari, cosa faceva prima di diventare attore?

Proprio in queste ultime settimane potremo vedere Matteo Martari nei panni di Marco Buratti nella serie televisiva ‘L’Alligatore’, ma che lavoro faceva prima di diventare attore? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, la carriera del bel veronese è davvero immensa. Ma esattamente, prima di intraprendere questo cammino, cosa faceva? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il bel Matteo Martari facesse il modello. Si, avete letto proprio bene. Nato a Verona nel 1983, alla sola età di 21 anni, Matteo decide di trasferirsi a Milano. E di iniziare la carriera da modella. Tanto è vero che, da come si legge, sembrerebbe che sia stato scelto anche per diversi brand famosi ed internazionali. Tuttavia, sembrerebbe che il suo più grande sogno sia sempre stato di fare l’attore. Infatti, dopo aver frequentato una scuola di teatro, inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione proprio in questo ambiente. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa.

Vi sareste mai immaginati un ‘retroscena’ del genere?

