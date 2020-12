Matteo Martari, incredibile: spunta uno scatto inedito, è irriconoscibile

Matteo Martari, sul suo canale social ufficiale è spuntato un vero e proprio scatto inedito: incredibile, è praticamente irriconoscibile.

Attualmente il protagonista indiscussa della serie televisiva ‘L’Alligatore’, Matteo Martari non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attore di successo, il giovanissimo veronese decanta anche di una carriera da modello. In un nostro recentissimo articolo, infatti, vi abbiamo raccontato di come fosse proprio questa la professione prima ancora di iscriversi ad una scuola di Teatro. E, soprattutto, di iniziare a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. D’altra parte, notando con attenzione il suo fascino e la sua eleganza, non fatichiamo affatto a capire perché diversi brand famosissimi ed internazionali decisero di puntare su di lui. E, tra l’altro, ce lo testimoniano ampiamente le sue fotografie condivise sul suo canale social ufficiale. Attivissimo e seguitissimo su Instagram, l’attore è solito intrattenere il suo pubblico con delle fotografie davvero incantevoli. Uno di essi risale ad un po’ di tempo fa. E, vi assicuriamo, è un vero e proprio scatto inedito. Di che cosa parliamo esattamente? Vi sveleremo tutti i dettagli. Anche se vi anticipiamo che, vi assicuriamo, in questa foto l’attore è davvero irriconoscibile.

Matteo Martari irriconoscibile: spunta uno scatto inedito, clamoroso

Sempre solito a condividere degli scatti fotografici davvero fantastici ed incantevoli, un po’ di tempo fa, Matteo Martari ne ha condiviso un altro davvero ‘impressionante’. In tutte le serie televisive in cui ha preso parte, l’abbiamo sempre visto con capelli corti. In questa foto, invece, è completamente ‘diverso’ rispetto a come siamo abituati a vederlo. Ve lo assicuriamo, carissimi lettori e lettrici di Sologossip: è davvero irriconoscibile. Non sappiamo esattamente quando sia stata scattata la foto. E, soprattutto, a quanto tempo fa risalga. Fatto sta che, in suddetto scatto, il giovanissimo attore veronese è davvero incredibile. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Bando alle ciance: ecco di che cosa parliamo esattamente!

Occhiali da sole, capello con visiera, sorriso smagliante e capelli lunghi, è proprio così che Matteo Martari decide di mostrarsi in questo vero e proprio scatto inedito. Voi lo avreste riconosciuto?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui