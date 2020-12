Quando inizia C’è Posta per Te? Svelata la data ufficiale della nuova stagione dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi.

Ci siamo quasi! L’anno nuovo sta per iniziare e, con esso, arriveranno tantissime novità nei palinsesti dei nostri canali tv preferiti. Gennaio sarà un mese davvero ricco di sorprese, a partire dalla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, che avrà un conduttore davvero speciale. Ma in tanti si staranno chiedendo: quando inizia la nuova edizione di C’è Posta per te? Con la fine di Tu si que vales, terminato lo scorso sabato, Maria De Filippi è pronta a tornare in onda anche con la amatissima trasmissione del sabato sera. Da quale sabato potremo emozionarci con le storie di C’è Posta? Ve lo sveliamo subito!

Quando inizia la nuova stagione di C’è Posta per Te: la data ufficiale

C’è Posta per Te è pronto a tornare in onda e tenere compagnia al pubblico di sabato sera. L’amatissima trasmissione targata Queen Mary è una vera e propria garanzia di successo per Canale 5. Da ormai tantissimi anni, puntata dopo puntata, il programma ottiene ascolti record. E, anche quest’anno, il pubblico non vede l’ora di emozionarsi con le storie che solo Maria De Filippi sa raccontare. Quando inizia C’è posta per te? Ebbene, secondo quanto riporta SuperguidaTv, abbiamo la data ufficiale: la partenza si avrà sabato 9 gennaio 2021. A causa della particolare situazione che stiamo vivendo, chiaramente, sia il pubblico che gli ospiti saranno costantemente sottoposti ai test del Covid-19.

Manca quindi circa un mese all’inizio dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi. E c’è già una succulenta anticipazione: tra gli ospiti della prossima stagione, ci sarà anche l’attore più amato del momento, Can Yaman! Il protagonista di Daydreamer è già stato nella trasmissione di Maria De Filippi ed è pronto a tornare per una nuova storia ricca di emozioni. La registrazione si è tenuta quando l’attore turco è venuto in Italia, in occasione anche dell’intervista a Verissimo. Insomma, si prospettano nuove puntate tutte da vivere. Noi non vediamo l’ora! Appuntamento a sabato 9 gennaio, save the date!