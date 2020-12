Sabrina Ferilli, non tutti sanno che ha una sorella: ecco chi è

La talentuosa attrice Sabrina Ferilli ci ha regalato momenti di grande divertimento con la sua partecipazione a Tu si que vales: non tutti sanno che ha una sorella, ecco chi è.

La talentuosa e bellissima Sabrina Ferilli ci ha regalato momenti divertentissimi con la sua partecipazione a Tu si que vales. La sua splendida amicizia con Maria De Filippi, di cui ha rivelato anche inediti retroscena, ha conquistato il pubblico e i fan. Sabrina Ferilli è un’attrice straordinaria, apprezzatissima e dal talento incredibile: non tutti sanno, però, che ha una sorella. La celebre artista, originaria di Roma, si è sempre distinta per la sua solarità e simpatia, oltre che l’immensa bravura. Scopriamo qualche dettaglio in più riguardo alla sorella di Sabrina Ferill.

Sabrina Ferilli, chi è la sorella

Non solo attrice, ma anche doppiatrice e conduttrice, Sabrina Ferilli è uno dei volti più amati del panorama artistico italiano. Capace di calarsi in ruoli dalle sfumature molteplici, passando dalla commedia al dramma con grande naturalezza e passione. Vincitrice di innumerevoli premi, Sabrina Ferilli è un’artista apprezzatissima e molto amata dal pubblico. Non tutti sanno, però, che la celebre attrice ha una sorella, Cristina e anche un fratello, Pierpaolo. La bella Cristina Ferilli è una delle persone più importanti nella vita dell’artista e le ha dato la grande gioia di essere zia. Cristina non è un personaggio pubblico, così come Pierpaolo Ferilli. Il loro rapporto è “molto speciale” ed entrambi ricoprono un ruolo fondamentale nella vita della talentuosa attrice. Ricordiamo che proprio Sabrina Ferilli ha rivelato alcuni retroscena riguardo al fatto di non essere diventata madre.

Un’artista davvero incredibile, dotata di bellezza, classe e immenso talento. E voi, sapevate che Sabrina Ferilli ha una sorella e anche un fratello?

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui