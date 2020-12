L’incredibile trasformazione di Salvatore Esposito, il famosissimo Genny Savastano della serie ‘Gomorra’: vediamo com’era e com’è oggi.

Eravamo abituati a vederlo nei panni di Genny Savastano in ‘Gomorra’, la celebre serie tv ispirata al libro scritto da Roberto Saviano: il suo look inconfondibile è ormai entrato nell’immaginario collettivo e risulta difficile immaginare l’attore Salvatore Esposito in altre vesti. Nato e cresciuto a Mugnano di Napoli, dopo le scuole superiori Esposito inizia a partecipare a dei cortometraggi per poi entrare all’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e alla Scuola di Cinema di Napoli. Il suo primo ruolo lo ottiene nella serie ‘Il clan dei camorristi’, ma il successo arriva con l’interpretazione di Genny Savastano nel cast di ‘Gomorra’. Qui, Salvatore Esposito dimostra un talento davvero eccezionale che lo lancia di diritto nel firmamento dei migliori attori italiani. Molto attivo e seguito sui suoi profili social, Esposito mostra in un post pubblicato poco fa su Instagram la sua incredibile trasformazione.

Salvatore Esposito, la sua trasformazione vi sorprenderà

Come tutti ricorderanno, nei panni di Genny, Salvatore ha un look davvero molto peculiare: famosa la sua cicatrice sul volto, così come la ‘cresta’ dei capelli che gli danno un aspetto più rude. Nell’ultimo post condiviso su Instagram insieme ad un collega, Salvatore si mostra totalmente diverso e la trasformazione è a dir poco strabiliante. Impossibile non notare il particolare dei baffetti che quando interpreta Genny non ha: nella foto di cui vi parliamo, invece, salta subito all’occhio questo dettaglio che gli conferisce un aspetto più maturo rispetto a quello del giovane Savastano.

Cosa ne pensate? Vi piace questa nuova versione di Esposito? Certo, è difficile mettere da parte per un attimo il famosissimo Genny, ma dobbiamo ammettere che l’attuale look dona molto al giovane attore, complimenti!

