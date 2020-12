Samantha De Grenet: età, marito, vita privata e la storia con l’attore famoso

In questo articolo vi parliamo di Samantha De Grenet: la sua età, chi è il marito e i segreti sulla sua vita privata

Samantha De Grenet nasce a Roma da nobili origini. La sua famiglia, infatti, fa parte dell’aristocrazia franconapoletana, discendente del Senatore del Regno Francesco Grenet. Samantha è figlia di Mario de Grenet e di Gabriella Marina ed è nipote di Ugo de Grenet e Amalia de Sangro, principessa di Fondi. Viene scoperta da Riccardo Gay a soli quattordici anni e vince il concorso Fotomodella dell’Anno senza ricevere il titolo, a causa del mancato compimento del quindicesimo anno d’età. Inizia così a muovere i primi passi nel mondo della moda. Nel 1993 ottiene il suo primo ruolo rilevante in un programma televisivo, partecipando in qualità di inviata alla trasmissione di Italia 1 Modapolis. Nella stagione 1994-1995 debutta come presentatrice nel programma tv musicale Jammin su Italia 1. Ottiene in seguito una parte nel film cinematografico Ragazzi della notte, diretto da Jerry Calà. Nel settembre del 2001 accetta di posare per il calendario 2002 di Maxim. In seguito poserà senza veli anche per il calendario di For Men Magazine.

Samantha De Grenet: età, marito e vita privata

Samantha De Grenet ha 50 anni, compiuti lo scorso 9 novembre. La conduttrice televisiva è sposata con l’ingegnere Luca Barbato, con il quale si è sposata la prima volta il 1° luglio del 2005. Il loro matrimonio terminò l’anno dopo, dopo la nascita di Brando. Nel 2014 ha dichiarato di essere ritornata con il papà di suo figlio, che ha risposato l’anno dopo. La De Grenet, dunque, si è sposata ben tre volte, perchè, prima di Barbato, era stata sposata da giovanissima, ma anche in quell’occasione il matrimonio durò molto poco.

Nella sua vita la De Grenet ha avuto diverse storie famose. Nel 1998 iniziò una relazione sentimentale con l’attore Leonardo Pieraccioni. La love story, però, terminò dopo due anni e mezzo. Nel 2001 si è legata sentimentalmente al calciatore Filippo Inzaghi. In questo caso la relazione è stata ancora più breve in quanto è durata solo pochi mesi.

La malattia

Due anni fa, la De Grenet ha affrontato uno dei momenti più bui della sua vita. Durante un controllo di routine, alla donna è stato diagnosticato un tumore al seno. La conduttrice televisiva non si è di certo arresa ed ha combattuto contro la terribile malattia. La De Grenet ha affrontato una lunga operazione e terapie dai durissimi effetti collaterali. La donna ha trovato il coraggio di andare avanti grazie a suo figlio Brando. Il 23 luglio 2020, la De Grenet ha sconfitto definitivamente il cancro. La conduttrice ha condiviso questa gioia con i suoi fan, pubblicando uno bellissimo scatto sui social: “Oggi 23 luglio compio due anni! …Perché? Chi sa sa, per tutti gli altri siate semplicemente felici per me!”.