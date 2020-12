Terribile perdita per l’amata attrice Anna Foglietta: il ricordo straziante è da brividi.

L’amatissima attrice Anna Foglietta ha pubblicato sul suo profilo instagram un post che ha lasciato tutti senza parole. La donna ha manifestato il dolore per la perdita subita, con un messaggio commovente. L’attrice è sicuramente molto amata dal pubblico, grazie alle sue numerose ed eccellenti interpretazioni. Ricorderemo certamente il suo ruolo nella serie La squadra, Cosa vuoi che sia, La mafia uccide solo d’estate, e tantissimi altri ancora. Un’artista che ha saputo farsi amare per la sua umiltà e genuinità, mostrandosi sempre all’altezza delle situazioni. Da pochissimo, Anna ha pubblicato sui social uno scatto in cui ha rivelato la perdita avvenuta: un ricordo straziante che ha commosso tutti i suoi migliaia di follower.

Anna Foglietta ricorda la perdita subita: il messaggio commovente mette i brividi

Come abbiamo anticipato, l’amatissima attrice Anna Foglietta ha pubblicato sul suo profilo instagram un post in cui ha rivelato a tutti la perdita subita. Nella foto possiamo ben notare l’attrice, giovanissima, insieme al suo amato cagnolino. A quanto pare, è venuto a mancare due anni fa, come spiega Anna nella didascalia: “Fox&me, tanto tempo fa. Quando lo presi al canile era magro e timoroso, poi ha preso forza e coraggio. Abbiamo ballato spesso insieme. Non so perchè voglio ricordarlo questa notte, è morto due anni fa“, ha scritto l’attrice. La perdita del proprio animale a quattro zampe lascia certamente un vuoto indescrivibile, si perde l’amore, l’affetto, il migliore amico di una vita.

Anna Foglietta ha voluto così dedicare un messaggio commovente al suo amato Fox, scomparso due anni fa. “Ciao rompiscatole, ovunque tu sia“, ha concluso la donna su instangram. In poco tempo, molti sono i messaggi ricevuti dai tantissimi follower, che hanno manifestato la vicinanza all’artista. Sono tanti infatti i personaggi dello spettacolo che amano condividere foto e immagini insieme ai loro cuccioli, mostrando un’infinita dolcezza!

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui