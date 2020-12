In questo articolo vi parliamo del padre di Davide Donadei: l’uomo in passato ha avuto problemi con la giustizia

Davide Donadei è uno dei tronisti della nuova stagione di Uomini e Donne, dating show in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana e condotto da Maria De Filippi. Davide è nato nel 1995 a Parabita, un paesino vicino a Gallipoli nel Salento. Egli non appartiene al mondo dello spettacolo, ma si occupa di ristorazione. All’età di 16 anni ha iniziato a lavorare come cameriere in un bar, attività che lui stesso ha rilevato due anni fa, diventandone proprietario. Davide ha poi deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo, sostenendo i provini per il famoso programma di Canale 5. Davide è stato scelto tramite voto online dal pubblico dove si contendeva il trono con Gianluca De Matteis e Davide Blanda. Il ragazzo ha un fratello minore, al quale è molto legato. Ha avuto un’adolescenza molto difficile, a causa della situazione del padre pregiudicato. La madre gli è stata molto vicino e lui è molto legato.

Chi è il padre di Davide Donadei?

Nel video di presentazione di Uomini e Donne, il tronista Davide Donadei ha confessato di aver avuto un’adolescenza molto difficile. Il padre, infatti, ha avuto problemi con la giustizia e questo sicuramente ha inciso, oltre che sul percorso di vita, anche sulle relazioni sociali. Tutti vogliono sapere chi è il papà di Davide, ma al momento sappiamo veramente poco su di lui. Innanzitutto non sappiamo con certezza la sua identità, dato che non conosciamo il nome. Il cognome Donadei è stato associato nel 2011 a un maxi blitz della polizia contro la Mafia, che ha portato a decine di arresti. Il clan Donadei, infatti, è piuttosto rinomato in Puglia, soprattutto nella zona del leccese. Non sappiamo, però, se il papà di Davide sia legato o meno al maxi blitz del 2011.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Davide Donadei (@davide_don1)

Il percorso a Uomini e Donne

Davide ha concentrato la sua attenzione su Beatrice Bonocore e Chiara Rabbi. Il tronista ha baciato entrambe, scatenando ovviamente l’ira delle due corteggiatrici. Nelle scorse puntate, inoltre, è arrivata in studio una nuova corteggiatrice, per la quale Davide ha espresso un interesse. Al momento, però, la sua preferenza resta per Beatrice, la prima che ha baciato nel programma. Beatrice resta la papabile scelta di Davide, ma il suo percorso è così instabile che da un momento all’altro può prendere una piega diversa.