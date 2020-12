Alba Parietti a cuore aperto: “Rimpiango questo”, rivelazione a sorpresa

La splendida Alba Parietti è una delle più celebri showgirl del panorama artistico, ecco la sua rivelazione a cuore aperto: “Rimpiango questo”.

La celebre showgirl, Alba Parietti, si è sempre dimostrata una donna dalla straordinaria forza e la spiccata sensibilità. Bellissima, dotata di un talento artistico straordinario che l’ha resa tra i volti televisivi più amati del nostro Paese. Le sue parole riescono ad arrivare dritte al cuore di chiunque la ascolti. O, in alternativa, di chi la legga. A volte sceglie di essere pungente, in altri casi riesce ad emozionare. Ha scelto infatti il suo profilo Instagram, Alba Parietti, per una rivelazione a sorpresa: “Rimpiago questo” un messaggio a cuore aperto, che ha commosso i fan. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, molti di noi hanno riscoperto l’essenziale della vita e sono tornati ad assaporare la felicità che solo le piccole cose riescono a dare. Vediamo nel dettaglio cosa ha scritto la bella Alba.

Alba Parietti, rivelazione a cuore aperto: “Rimpiango questo”

Le parole sono uno strumento potente e lo ha dimostrato pienamente Alba Parietti. Con un lungo messaggio allegato ad un’immagine molto “forte”, ha fatto breccia nel cuore dei fan. “Se avete i vostri genitori, nonni , persone anziane vicino a voi , se avete questa fortuna di poter regalare loro un sorriso, un abbraccio una carezza, date tutto loro” ha esordito. “Perché il tempo vi sfuggira’ di mano”. L’immagine che ha scelto di allegare al suo messaggio è una di quelle che fanno riflettere a fondo. Lo scatto ritrae il medico che ha abbracciato un uomo ansiano e malato che era arrivato alle lacrime per il desiderio di ricongiungersi alla sua famiglia. “Io rimpiango solo ciò che non ho fatto nei sentimenti, le parole che non ho detto, le telefonate che non ho fatto i viaggi insieme che ho rimandato” ha confessato, a cuore aperto. Di seguito, il post che ha pubblicato.

“Restare umani”, è secondo la showgirl la cosa più importante. E voi, cosa ne pensate?