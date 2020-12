In questa foto da piccola, l’amatissima conduttrice è bellissima e biondissima: l’avete riconosciuta chi è? È proprio lei!

È la vera e propria regina di Instagram, la bellissima conduttrice televisiva. Con un profilo Instagram che conta ben più di un milione di followers, la giovanissima ragazza si dimostra una vera e propria celebrità del famoso social. D’altra parte, lo dimostra ampiamente anche la sua photogallery. Con un numero di post alquanto numeroso, la colonna portante di numerosi programmi, soprattutto quelli destinati allo sport e al calcio, non perde mai occasione di poter condividere degli incantevoli scatti fotografici con i suoi numerosi sostenitori. E così oltre ad ‘impressionanti’ foto in costume o con straordinari abiti, la giovane sa sempre come lasciare senza parole i suoi ammiratori. Lo ha fatto anche un po’ di tempo fa. Quando ha deciso di condividere una foto di sé da piccola. Bellissima e biondissima, la conduttrice è raffigurata in compagnia della sua mamma. Ma la domanda che vi facciamo è un’altra: l’avete riconosciuta? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando!

Lo scatto dell’amatissima conduttrice da piccola, l’avete riconosciuta chi è?

Biondissima e bellissima, siete riusciti ad indovinare chi è questa bellissima conduttrice da piccola? Stiamo parlando proprio di lei: Diletta Leotta! Ebbene si. È proprio lei questa tenerissima bambina che è raffigurata in compagnia della sua bellissima mamma. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la conduttrice sportiva di Sky non perde mai occasione di poter ammaliare i suoi sostenitori con tutta la sua bellezza. E così, oltre a scatti in costume, in leggins aderenti o molto altro ancora, la bellissima siciliana si diletta anche a condividere foto del suo passato. E questo riproposto in alto, infatti, ne è un esempio lampante.

Avreste mai detto che questa bambina fosse Diletta Leotta?

Cosa bolle in pentola?

Non soltanto conduttrice, ma sembrerebbe che, molto presto, Diletta Leotta approderà anche sul grande schermo. Sembrerebbe, infatti, che la bellissima siciliana sia stata scelta per il prossimo film di Alessandro Siani. Noi non vediamo l’ora di vederla in una veste completamente nuova, voi?

