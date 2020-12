Attualmente è al timone di ‘Oggi è un altro giorno’, ma chi è esattamente Serena Bortone: l’inedito retroscena sul suo primo giorno di lavoro.

È la colonna portante del programma ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone. Da quando è ultimato l’appuntamento fisso con ‘Vieni da Me’ di Caterina Balivo, la simpaticissima giornalista romana è colei che ha preso il suo posto. E che, soprattutto, dal Lunedì al Venerdì fa compagnia il pubblico italiano verso il primo pomeriggio. Ampiamente interessato anche ad argomenti di attualità, lo show si propone come un vero e proprio luogo di confessioni di diversi personaggi televisivi. È proprio alla sua padrona di casa, infatti, che Nancy Brilli ha raccontato del suo immenso dramma. Oppure che Elisa Isoardi ha svelato tutta la verità in merito alla sua delusione post finale di Ballando con le Stelle. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi è esattamente Serena Bortone? La vediamo in ogni cinque giorni a settimana, ma cosa sappiamo su di lei?

Chi è Serena Bortone: età, carriera e vita privata della conduttrice

Attualmente in onda con ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno, Serena Bortone decanta di un curriculum alle spalle davvero impressionante. Conduttrice, inviata ed autrice: insomma, la giornalista è, senza alcun dubbio, un’artista a trecentosessanta gradi. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Chi è, con esattezza, la bellissima Bortone? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bravissima Serena sia nata a Roma l’8 Settembre del 1970. E che, davvero giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. A partire, quindi, da ‘Alla ricerca dell’arca’, programma ideato da Mino Damato. Fino ad Agorà, lo show ideato nel 2010 proprio da lei stessa. E condotto da Gerardo Greco. Una carriera davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Anche perché, accanto alla carriera da conduttrice e giornalista, la Bortone ha avuto esperienza anche come ideatrice di programmi. Sulla sua vita privata, infine, non abbiamo particolari notizie. Non sappiamo, infatti, se sia sposata, fidanzata o se, addirittura, abbia dei figli.

Sapete cosa ha fatto il suo primo giorno di lavoro? Non lo immaginereste mai! Come raccontato dalla diretta interessata in una sua recente intervista, sembrerebbe che il suo esordio nel mondo della televisione non sia stato affatto ‘idilliaco’. Era la sua prima puntata a ‘Alla ricerca dell’arca’, quando il conduttore, Mino Damato, invitò la Bortone a cercare un serpente, dato che l’ospite dell’appuntamento era particolarmente appassionata di rettili.