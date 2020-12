Cristiana Dell’Anna, avete mai visto suo marito Emanuele? Ecco chi è il compagno della nota attrice di Gomorra.

Lei la conosciamo tutti. È l’amatissima Patrizia Santoro della serie tv Gomorra. Ma forse non tutti sanno chi è l’uomo che ha conquistato il cuore dell’attrice Cristiana Dell’Anna. Lo ha sposato ne 2018, in Toscana, dando vita al matrimonio che ha sempre sognato. Si chiama Emanuele Scamardella, che l’attrice ha conosciuto tramite un amico in comune. Un amore nato per caso e cresciuto in fretta: i due hanno deciso di convolare a nozze dopo pochi mesi. Nozze che si sono tenute nello stesso giorno e anno in cui si sono sposati anche Chiara Ferragni e Fedez! Siete curiosi di vedere Cristiana e il suo Emanuele insieme? Ecco alcune foto apparse sui social.

Cristiana Dell’Anna, la Patrizia di Gomorra: le foto di coppia con Emanuele

Cristiana Dell’Anna è un amatissima attrice. Nel cast della soap opera Un posto al sole dal 2012 al 2016, la napoletana è nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Patrizia Santoro nella seguitissima serie tv Gomorra. E forse non tutti sanno che la bellissima attrice è felicemente sposata col suo Emanuele. Il loro amore è immenso e traspare anche dalle foto che Cristiana pubblica sul suo canale Instagram. Eccoli insieme, poco prima delle loro nozze:

Eh si, Cristiana ed Emanuele formano davvero una coppia meravigliosa. Eccoli insieme nel giorno del loro matrimonio, celebrato a Castel Bigozzi, sulla via Francigena, sulle colline senesi:

Che dire, una coppia da fare invidia. Se amate Cristiana, non dimenticate di seguirla questa sera, 3 dicembre 2020, su Rai Tre: la bravissima attrice sarà infatti ospite della prima puntata di Qui e adesso, lo show musicale di Massimo Ranieri. Sul palco con lui anche Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi. Una serata ricca di emozioni, risate e ovviamente buona musica. Non perdetevela!