Cristiano Malgioglio è ciò che serviva al Grande Fratello Vip. Perchè – diciamocelo – la quinta edizione del reality show resterà sicuramente nella storia della televisione italiana, ma di recente stava diventando molto monotona. Il paroliere ha portato, oltre alla sua classe e alla sua eleganza, anche quel filo di trash che mancava, perchè, come afferma lui stesso, “io voglio essere trash“. In questo articolo cercheremo di elencare tutte le perle della Zia Malgy all’interno della casa più spiata d’Italia.

Cristiano Malgioglio, tutte le perle al GF VIP 5

Malgioglio è un nuovo concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Signorini è riuscito a convincere il paroliere. La Zia Malgy è entrata come un ospite, ma in realtà sarà un concorrente a tutti gli effetti. Il cantautore ha partecipato alla seconda edizione del reality show, ottenendo un successo strepitoso. L’artista sfiorò la vittoria, arrivando in semifinale. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, però, fu unica. Le sue perle ancora oggi sono virali e circolano sul web. Come dimenticare la scena iconica della banana o quella degli uccelli con il calice in mano. La Zia Malgy ha impreziosito la seconda edizione del GF VIP e tenterà di fare lo stesso anche con la quinta edizione. Di seguito elenchiamo tutte le perle dell’artista e concorrente del reality show:

