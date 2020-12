Vi ricordate Dennis Fantina, il primo vincitore di Saranno Famosi? Sono trascorsi tanti anni da quel momento, ecco com’è cambiato adesso.

È iniziata da poco meno di un mese la ventesima edizione di Amici, eppure alcuni dei suoi ex protagonisti sono ancora rimasti impressi nel cuore e nella mente dei suoi numerosi ammiratori. È il caso, ad esempio, di Dennis Fantina. Correva l’anno 2001 quando Maria De Filippi dava la possibilità a diversi ragazzi, ciascuno con la passione per il ballo, per il canto e la recitazione, di entrare a far parte di una vera e propria scuola. E, badate bene, quando la chiamano ‘scuola’, si intende nel senso letterale del termine. Gli alunni, infatti, era soliti svolgere una classica giornata scolastica. All’insegna, quindi, di lezioni, prove e molto altro ancora. All’epoca, però, vi era un’unica differenza rispetto a quella che conosciamo adesso: il nome del programma. Non era, infatti, chiamato ‘Amici’ come adesso, bensì ‘Saranno Famosi’. Ebbene. Il primo vincitore del talent, come dicevamo, è stato Dennis Fantina. Il cantante conquistò tutti sin dal primo momento, ma adesso che fine ha fatto? E, soprattutto, com’è cambiato?

Saranno Famosi, vi ricordate Dennis Fantina? Com’è adesso

In queste venti edizioni di ‘Amici’, lo sappiamo benissimo, si sono alternati tantissimi vincitori, eppure Dennis Fantina resterà sempre nel cuore di tutto il pubblico italiano. Vincitore della primissima edizione del talent, che all’epoca si chiamava ‘Saranno Famosi’, il cantante ha facilmente conquistato l’attenzione e l’amore di tutti. Ecco, la domanda sorge spontanea: dal momento della sua vittoria sono passati ben diciannove anni, quasi venti per essere precisi, ma cosa fa adesso il bel Fantina? Recentemente, ad esempio, lo abbiamo visto ad All Together Now, ma com’è cambiato Dennis? Beh, da come si può chiaramente comprendere, non c’è stato un drastico cambiamento nella sua vita. A quanto pare, la musica continua ad essere la colonna portante delle sue giornate. Ma non solo. Il bel Fantina è diventato papà. E, sul suo canale social ufficiale, non perde mai occasione di poter condividere incantevoli scatti in compagnia del suo piccolo.

Si è parlato di una ‘rivalità’ con Maria De Filippi, ma è davvero così? A quanto pare, nient’affatto! E, badate bene, è stato proprio il diretto interessato a svelare ogni cosa.

