La bellissima Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate dal pubblico: ecco un incredibile retroscena su Striscia la notizia, cos’ha rivelato.

La bellissima Elisabetta Canalis è uno dei volti più amati dal pubblico: ecco un incredibile retroscena su Striscia la notizia, cos’ha rivelato. Oggi, la showgirl vive negli Stati Uniti insieme al marito, Brian Perri e alla loro splendida figlia. Elisabetta Canalis non ha mai nascosto di sentire la nostalgia dell’Italia e tramite il suo profilo Instagram, che conta quasi tre milioni di follower, si tiene in contatto con i fan. Come accaduto durante una serie di incendi che hanno colpito la zona in cui risiedeva e per cui ha deciso di allontanarsi per alcuni giorni. La bella showgirl, un po’ di tempo fa, ha rivelato un incredibile retroscena sui tempi di Striscia la notizia: scopriamo i dettagli.

Elisabetta Canalis svela un dettaglio su Striscia la notizia

Elisabetta Canalis ha rilasciato un’intervistata alcuni anni fa a “Il Giornale” e ha raccontato della sua decisione di trasferirsi negli Stati Uniti. Ha parlato anche dei sacrifici che questo ha comportato. “Anche se sembrerebbe strano da dire, vivere a Los Angeles è una botta di umiltà” ha detto. “Per chi arriva dall’Italia rinunciando ai privilegi previsti dal proprio mestiere, essere qui è una lezione di vita” ha spiegato. Poi, parlando poi dei tempi in cui era una delle veline della prima coppia storica di Striscia la notizia, ha rivelato un dettaglio particolare. “A Striscia la Notizia, io e Maddalena prendevamo 500mila lire a settimana” ha rivelato. In retroscena incredibile, di cui in molti non erano a conoscenza. Oggi, Elisabetta Canalis vive felicemente negli Stati Uniti, tuttavia, sembra accarezzare il sogno di tornare un giorno in Italia.

E voi, sapevate questo incredibile dettaglio riguardo ad Elisabetta Canalis e al suo ruolo di velina?