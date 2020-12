In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Elodie ha condiviso una vera e splendida notizia: annuncio a sorpresa, i suoi fan fremono.

È da quando è approdata nel talent di Amici che Elodie ha cavalcato l’onda del successo. Giunta nella scuola di Maria De Filippi dopo l’amara delusione di X-Factor, la cantante romana si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare nel programma di Canale 5. Dalla sua partecipazione, infatti, sono passati diversi anni. Eppure, la bellissima Elodie continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Non è un caso, infatti, se ogni suo singolo si dimostra, in un vero e proprio batter baleno, un incredibile tormentone. È proprio per questo motivo che, come annunciato anche dalla diretta interessata, la fidanzata di Marracash ha preso un’importante decisione. E, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividerla con il suo pubblico social. Proprio qualche ora fa, attraverso il suo profilo Instagra, la romana ha svelato una splendida notizia. Un vero e proprio annuncio a sorpresa, ve lo assicuriamo. Che, immediatamente e prontamente, ha reso i suoi fan pazzi di gioia.

Elodie, splendida notizia: l’annuncio a sorpresa rende pazzi di gioia i suoi fan

Siamo in prossimità del Natale, lo sappiamo benissimo. Ed è per questo motivo che Elodie ha voluto fare un apprezzatissimo regalo a tutti i suoi sostenitori. Come annunciato dalla diretta interessata attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la cantante di Amici sembrerebbe abbia deciso di registrare ‘in una chiave più intima’ alcuni dei suoi incredibili successi di questi ultimi due anni. Una vera e propria splendida notizia, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, leggendo i titoli dei tormentoni, siamo certi che, anche questo, si dimostrerà un vero e proprio successo. Inutile a dirvi, quindi, la reazione dei suoi sostenitori. Appena appreso lo splendido annuncio a sorpresa, sono letteralmente impazziti. Dall’11 Dicembre, quindi, potremmo ascoltare il ‘nuovo’ lavoro discografico della cantante romana. Noi non vediamo l’ora, voi?

Le sorprese, però, non sono finite qui. Perché se da una parte Elodie ha voluto fare un regalo ai suoi fan, dall’altra è stata anche lei la destinataria di una splendida notizia. Come annunciato dalla diretta interessata, l’ex cantante di Amici è stata decretata la donna più ascoltata su Spotify nel 2020. Complimenti!