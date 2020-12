In questa ultima foto su Instagram, Emma Marrone si mostra ai suoi sostenitori completamente al naturale: com’è senza trucco.

Sono passati tantissimi anni da quando Emma Marrone, dapprima nel programma ‘Operazione Trionfo’ e poi ad ‘Amici’, si è fatta ampiamente conoscere ed apprezzare dal pubblico italiano. Amatissima ed apprezzatissima cantante, la bellissima salentina continua a decantare di un successo davvero clamoroso. E ne è testimonianza, ad esempio, il cospicuo numero di followers di cui vanta sul suo canale social ufficiale. Molto attiva sul suo profilo Instagram, l’ex vincitrice di Amici non perde mai occasione di poter condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, a pochissime ore dalla nuova puntata di X-Factor, la salentina si è mostrata completamente al naturale. Si, avete letto proprio bene. Emma Marrone è completamente senza trucco! Siete curiosi anche voi di vederla? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che, come al suo solito, è di una bellezza davvero disarmante. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente!

Emma Marrone al naturale, lo scatto senza trucco conquista: quanta bellezza!

Attivissima e, soprattutto, solita ad interagire con i suoi adorati sostenitori sui social, qualche ora fa, Emma Marrone ha condiviso un delizioso scatto fotografico. Sappiamo benissimo che non è assolutamente la prima volta che lo fa. La sua photogallery, infatti, è ricca di fotografie davvero incredibili. E quest’ultima, senza alcun dubbio, entra di diritto tra di esse. Ecco, ma perché? Cos’ha di ‘speciale’ questa fotografia? Beh, la risposta è davvero semplice: rappresenta alla grande la bellezza tutta al naturale della cantante salentina! Qualche ora fa, infatti, la Marrone ha deciso di mostrarsi completamente senza trucco. Risultato? E che ve lo diciamo a fare! In un vero e proprio batter baleno, la cantante salentina ha letteralmente conquistato il popolo del web. Pensate, attualmente si contano più di 83 mila likes. E, com’è giusto che sia, un’infinità di commenti. Insomma, come al suo solito, Emma Marrone ha letteralmente conquistato tutti. Ma siete curiosi di vederla anche voi? Bando alle ciance! Ecco di che cosa parliamo esattamente!

Di una vera e propria bellezza disarmante, vero? È completamente senza trucco, eppure Emma Marrone continua a decantare di quel fascino che l’ha sempre contraddistinta fin dai tempi di Amici. Ma dicci, cara Emma, qual è il segreto della tua bellezza?

Sapete quanti anni ha?

È uno dei personaggi del momento, Emma Marrone. Eppure, vi siete mai chiesti quanti anni ha? Certo, la sua prima apparizione sul piccolo schermo è avvenuto diverso tempo fa. Ma adesso quanti anni? Scoprirlo vi lascerà letteralmente senza fiato!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui