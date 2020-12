Fedez, cosa c’è nel suo guardaroba: vi lascerà senza parole

Fedez è un celebre e amatissimo cantante sposato con la bella Chiara Ferragn: quello che c’è nel suo guardaroba vi lascerà senza parole.

Il celebre cantante Fedez, ha deciso di sorprendere i fan: quello che c’è nel suo guardaroba vi lascerà senza parole. Felicemente sposato con Chiara Ferragni, padre dello splendido Leone e in attesa di una femminuccia, il giovane è senza dubbio una uomo dai mille impegni. Lui e la moglie sono molto attivi nel sociale, come dimostra l’iniziativa messa in atto per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Proprio qualche tempo fa Chiara Ferragni e Fedez erano stati sorpresi da un gesto meraviglioso come ringraziamento per il loro operato che ha aveva commosso l’imprenditrice. Seguito da oltre undici milioni di follower su Instagram, Fedez è solito pubblicare storie che riguardano la sua vita e il suo lavoro. Questa volta, ha mostrato ai fan il suo guardaroba: rimarrete senza parole.

Fedez: il suo guardaroba vi lascerà senza parole

Il talentuoso cantante ha pubblicato una serie di storie, tramite il suo profilo Instagram, in cui riprende e fotografa il suo guardaroba. Le immagini lasciano davvero senza parole. Fedez ha mostrato un lato in particolare del suo “armadio”, quello che ospita le scarpe. E quante scarpe! Sono una marea, alcune protette da teche di vetro dato il valore sicuramente altissimo. Di seguito, alcune delle immagini dalle storie di Fedez.

Le immagini sono davvero incredibili. Ci sono letteralmente un numero incalcolabile di calzature nell’armadio del celebre cantante.

Diversi ripiani colmi di scarpe, disposte in modo elegante e ordinato. Non finisce qui, ecco le altre immagini.

Possiamo ammirare un paio di calzature personalizzate con il nome del celebre cantante. Un guardaroba che lascia davvero senza parole, non trovate?