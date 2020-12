Un messaggio che Flavio Briatore ha scelto di affidare ai social, il ricordo per l’amico appena scomparso: “Ci ha lasciati un uomo straordinario”.

Flavio Briatore ha scelto di affidare al suo profilo Instagram un messaggio di profondo cordoglio per l’amico scomparso: “Ci ha lasciati un uomo straordinario”. Il celebre imprenditore è di recente stato al centro dell’attenzione mediatica come conseguenza dell’ingresso di Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip. La showgirl ha fatto grandi rivelazioni, tra cui una che ha colpito particolarmente i fan e il pubblico del programma. Il grande imprenditore, che di recente è volato a Dubai, ha scelto di condividere sui social un messaggio in ricordo per la morte di Henri Chenot. “Un uomo straordinario“, ha scritto, che considerava un grande amico. La notizia della morte di Chenot è arrivata in queste ore, vediamo i dettagli.

Flavio Briatore, il messaggio per l’amico scomparso: Henri Chenot

Henri Chenot si è spento all’età di settantasette anni a Lugano. Considerato il “mago” delle diete per i vip, si era trasferito in Svizzera da circa un anno. I vip che hanno soggiornato presso il suo “Hotel Palace” di Merano sono moltissimi. Tra loro, oltre a Flavio Briatore, c’è stato Diego Armando Maradona, scomparso da pochissimo, Silvio Berlusconi, Pavarotti, Lucio Dalla. Nomi importanti, personaggi famosi in tutto il mondo, come Cristiano Ronaldo e Naomi Campbell. Henri Chenot ha dato vita all’Associazione Internazionale di Fitocosmesi e ad un’idea particolare di “medicina preventiva” basata sul principio che alcune scelte, nello stile di vita, siano fondamentali. Scelte che possono condurre all’accumulo di tossine e portare, talvolta, a possibili malattie degenerative. Flavio Briatore ha voluto ricordare l’amico tramite un messaggio sul suo profilo Instagram: eccolo di seguito.

Ci uniamo al cordoglio della famiglia di Henri Chenot in un momento tanto difficile e non possiamo che porgere le nostre condoglianze.