GF Vip, aereo per Pierpaolo con una dolce quanto inaspettata frase: l’incredibile reazione di Elisabetta.

Quest’anno il Grande Fratello Vip sta riscuotendo grande apprezzamento. I colpi di scena certamente non mancano nel reality, tra litigi e discussioni, e rivelazioni inaspettate, l’atmosfera in casa è davvero esilarante. Un’edizione che ha raggiunto un incredibile successo, tanto che è stato annunciato il prolungamento del programma fino ad inizio febbraio. Una notizia che però ha scosso terribilmente i concorrenti, molti hanno manifestato il loro desiderio di abbandonare il reality alla scadenza del contratto. Gli animi in casa sono decisamente accesi. Il pubblico continua a seguire le vicende dei presenti, in particolare a riscuotere grande interesse la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Un episodio ha colpito i fan del programma: è accaduto poco fa.

GF Vip, aereo per Pierpaolo: “Gli occhi di Elisabetta ti cercano, lei reagisce così

Un’edizione ricca di inconvenienti e colpi di scena. Il Grande Fratello Vip quest’anno ha raggiunto ascolti record. Condotto dal bravissimo Alfonso Signorini, il presentatore è riuscito fin da subito a farsi apprezzare. All’interno della casa più spiata d’Italia, i concorrenti sono controllati 24h su 24. Allo sguardo vigile dei telespettatori non sfugge proprio nulla. Infatti, poco fa, dopo che Pierpaolo ed Elisabetta erano intenti a scambiarsi tenerezze, tra sguardi ed abbracci, un aereo è passato per l’ex velino con una inaspettata scritta: “Paio gli occhi di Elisabetta ti cercano“. Pierpaolo si è mostrato fin da subito emozionato, manifestando la sua gioia, dato che, a quanto pare, è proprio il fratello a chiamarlo così, ‘Paio’.

Una sorpresa che ha portato a Pier un sorriso incontenibile. Infatti, ha sempre manifestato il suo amore per la famiglia, e la forte mancanza provata. Ma a rompere l’atmosfera, sono arrivate le parole della conduttrice. Infatti, La Gregoraci ha risposto prontamente “allora metto sempre gli occhiali”, una battuta sicuramente ironica che non è passata però inosservata al popolo del web.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui