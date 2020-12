GF VIP, Dayane Mello si è confidata con la sua amica Rosalinda: ha fatto una confessione che nessuno si aspettava, ecco chi non le va giù!

Nella casa del GF VIP l’atmosfera è sempre più calda. I concorrenti stanno ancora valutando se continuare a giocare o tornare a casa dalle proprie famiglie. Il reality ha deciso di lasciare le luci della casa di Cinecittà accese fino a febbraio 2021: questa decisione ha scosso tutti. Chi deciderà di abbandonare il gioco? Lo scopriremo presto…Intanto ogni occasione è buona, per i concorrenti, per esprimere i loro malumori. Dayane Mello si è lasciata andare con la sua cara amica, Rosalinda, ad uno sfogo contro Stefania Orlando. Sentite cosa dice la modella brasiliana.

GF VIP, “Non la sopporto”: Dayane Mello senza peli sulla lingua

Nella casa del GF VIP, Dayane Mello si è sfogata con Rosalinda riguardo una delle concorrenti protagoniste del reality. Parliamo di Stefania Orlando. La modella brasiliana ha chiaramente espresso il suo pensiero nei confronti della showgirl: “Io non voglio dare spazio alle persone, ad esempio, Stefania. Io non voglio dare spazio a lei, a fare una chiacchiera intima, con una persona come lei che tutto quello che esce dalla sua bocca, è stato molto chiaro che lei mi vuole fuori da questa casa. Da quella bocca non può mai uscire qualcosa di positivo nei miei confronti, zero, quindi stammi lontana, che è meglio. Lei non mi sopporta, non riesce a digerirmi, e neanche io a lei. Non sopporto la voce, il suo atteggiamento, non la sopporto. Perché per me è una persona che comunque gira intorno solo a quello che le conviene delle cose che succedono“.

A quanto pare tra le due non corre affatto buon sangue e Dayane senza peli sulla lingua ha ammesso che non le piace affatto.