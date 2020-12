GF Vip, il dolore di Francesco Oppini: Alba Parietti, “Ha il cuore spezzato”

Alba Parietti spiega a coloro la criticano sui social il dolore del figlio Francesco Oppini, propenso a lasciare la Casa del GF Vip.

Dopo la notizia del prolungamento di questa edizione del GF Vip, per alcuni concorrenti questi sono stati giorni davvero conflittuali: Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah (da poco eliminato tramite televoto) e Francesco Oppini sono stati davvero combattuti circa la scelta di restare o meno all’interno del reality. Per quanto riguarda Oppini, molti fan del programma hanno attribuito a sua madre Alba Parietti la responsabilità di un’eccessiva ingerenza nelle decisioni del figlio: secondo alcuni infatti, nel videomessaggio che la donna inviò a Francesco in una puntata qualche settimana fa, avrebbe fatto intendere al figlio che sarebbe stato meglio ritirarsi dal gioco.

Alba Parietti, il dolore di Francesco Oppini: “Il suo cuore è spezzato in due”

Molti quindi hanno criticato l’atteggiamento della Parietti che sarebbe responsabile di non lasciare libero Francesco di scegliere se restare al GF Vip o tornare dalla fidanzata Cristina Tomasini prima della fine del reality. Stanca di essere colpevolizzata, Alba Parietti ha risposto per le rime a coloro che la accusano di condizionare la scelta di suo figlio raccontando anche della telefonata di oggi che ha potuto fare al figlio al GF Vip, come promesso a tutti i concorrenti dagli autori del programma. “Francesco non può essere felice , perché e’ una persona buona , gentile, innamorato della sua donna è riconoscente a chi lo ha voluto e alle persone che lo hanno sostenuto. Il suo cuore è spezzato in due. Ho detto a Francesco di scegliere ciò che vuole e lo fa stare meglio. Questo ho detto. Non ho parlato di me né del dolore che ho provato. Ho parlato di Cristina che comunque lui decida lo aspetterà. Ho parlato dell’amore del pubblico che lo ha sostenuto e dei tanti sforzi per sostenerlo nei momenti difficili. La stessa cosa che io faccio da 38 anni perché sono sua madre. E una madre vuole solo la felicità del figlio. Ma alle volte la felicità significa scontentare o far soffrire qualcuno. Molti mi hanno capita , molti senza motivo insultata . Allora alle persone che amano mio figlio e mi rispettano dico grazie, a quelle che mi insultano e mi ritengono responsabile di condizionamenti , dico che non solo ho lasciato libera scelta a Francesco dicendo che qualunque sia noi lo sosterremo e aspetteremo con amore, ma che se Francesco e’ la persona che e’ , forse sara stato anche merito dei valori che qualcuno gli ha trasmesso, il senso del rispetto , del dovere e di mettere il cuore prima della vanità o ambizione personale”, si legge nel post di Alba Parietti.

Cosa ne pensate? Francesco Oppini deciderà di lasciare definitivamente il GF Vip? Siete d’accordo con sua madre?

