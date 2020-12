GF Vip, sta accadendo in queste ore sui social: colpo di scena incredibile

Il GF Vip ha conquistato pubblico e fan, che seguono con passione i concorrenti e in queste ore sta accadendo qualcosa di incredibile sui social: un vero colpo di scena.

Il GF Vip ha conquistato il pubblico e i fan, che seguono con passione i concorrenti e, ovviamente, fanno hanno dei “preferiti”. All’interno della casa il clima è un po’ teso a causa dell’annuncio del prolungamento del programma. Ma anche di alcune liti che hanno portato alle lacrime alcuni inquilini. Intanto, all’esterno, i social sono diventati fondamentali per dimostrare il sostegno del pubblico ai concorrenti del GF Vip: in queste ore si sta verificando un vero e proprio colpo di scena. Qualcosa di incredibile che non era mai accaduto prima. I più attenti avranno notato che i profili Instagram ufficiali di alcuni di loro e dei familiari hanno cambiato l’immagine con quella di un cartone animato. Il motivo vi lascerà senza parole.

GF Vip, colpo di scena sui social

Le immagini profilo dei profili social ufficiali di alcuni concorrenti del GF Vip hanno sostituito la foto con i personaggi di un cartone animato. Tutto è scaturito da “Twitter”, uno dei social più utilizzati. Dopo l’ingresso di Selvaggia Roma e Giulia Salemi, infatti, in molti hanno paragonato la loro amicizia con Rosalinda, alias Adua e Dayane alle “Winx” le celebri fate di un cartone animato amato dai più piccoli. Migliaia di fan che sostengono il gruppo delle giovani inquiline. A questo punto, coloro che fanno il tifo per Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Francesco Oppini, hanno deciso di entrare in gioco. E, poiché la rivalità tra i fan è molto accesa, hanno decretato che il trio avrebbe invece impersonato le “Trix”. Ovvero le streghe che fanno parte sempre dello stesso cartone animato: le Winx. Twitter è stato invaso di immagini del cartoon, a seconda del concorrente preferito e la cosa ha fatto tanto scalpore da coinvolgere anche i loro familiari e amici. Alba Parietti, madre di Francesco Oppini, Armanda, madre di Tommaso Zorzi e sua sorella Gaia, Simone Gianlorenti, marito di Stefania Orlando: tutti hanno cambiato la loro foto profilo con quella del cartone animato.

Tra Instagram e Twitter, le immagini del profilo dei concorrenti e dei loro familiari si sono trasformati in cartoni animati per sostenere i fan. Un colpo di scena davvero incredibile!

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui