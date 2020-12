Grave lutto a The Voice, è morto Jerry Demara: chi era

Grave lutto a The Voice, è morto Jerry Demara all’età di 42 anni: in questo articolo vi diciamo chi era e le cause della sua morte

The Voice è un talent show nato nei Paesi Bassi, dove è trasmesso dal 17 settembre 2010. Il programma è stato ideato da John de Mol, già autore del format del Grande Fratello. La trasmissione è stata esportata nella primavera del 2011 negli Stati Uniti, dove è divenuto uno dei programmi di punta della NBC. Nei mesi successivi, il format è stato venduto in oltre 35 paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia. Nel nostro paese, il talent show va in onda dal 2013 su Rai 2 ed è giunto alla sesta edizione. Di recente è andato in onda per la prima volta The Voice Senior, versione dedicata agli artisti ‘over’. Il programma è condotto da Antonella Clerici e va in onda su Rai Uno.

Lutto a The Voice: morto Jerry Demara

Il talent show The Voice è stato colpito da un grave lutto. All’età di 42 anni si è spenta la star del programma Jerry Demara. La notizia è stata annunciata dal sito di Billboard. Inizialmente sembrava che le cause del decesso fossero legate al Covid-19, il terribile virus che ha causato milioni e milioni di morti dall’inizio dell’anno. In seguito, però, il Mirror e il Daily Mail hanno pubblicato alcuni aggiornamenti. Sembra che il decesso, avvenuto in un ospedale a Brawley, in California, non c’entri con il coronavirus, ma sia legato ad alcune iniezioni di vitamine, cui il cantante si era sottoposto. Demara sarebbe morto dopo giorni di agonia. Di seguito vi diciamo chi era il cantante divenuto famoso grazie al talent show.

Chi era

Jerry Demara era nato a Baja California, in Messico, ed era divenuto famoso nel 2012 grazie al programma televisivo The Voice Mexico, conosciuto anche come La Voz. Nel 2018, il suo disco Brindemos aveva guadagnato una nomination ai Latin Grammy nella categoria Miglior album regionale. Demara aveva scritto canzoni per vari artisti e band, tra cui Gerardo Ortiz, German Montero, Alejandra Guzman e Original Banda El Limon. Il cantante sarebbe morto a causa di un’iniezione di vitamine. La vedova Demara ha raccontato che l’artista delirava e vomitava, prima di essere ricoverato in ospedale. Oltre alla vedova, Demara ha lasciato i figli Allison e Gera, quest’ultimo a sua volta cantante e collaboratore del padre.