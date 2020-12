Daniel Radcliffe, star di Harry Potter, una carriera iniziata per caso: l’incredibile retroscena del suo passato.

In queste settimane, sta andando in onda la famosissima saga Harry Potter, ispirata ad una serie di romanzi fantasy scritta da J. K. Rowling e ambientata principalmente nell’immaginario Mondo magico. La trama ha appassionato grandi e piccini, tanto che, a distanza di anni dall’ultimo film registrato, continua ad avere un incredibile successo. Protagonista indiscusso Daniel Radcliffe, che ha dimostrato di possedere un talento incredibile. Infatti, ha interpretato alla grande il ruolo del mago che ha dovuto affrontare grandi difficoltà e pericoli continui. L’attore è molto amato, ed ha conseguito nel corso del suo lavoro numerosi e meritatissimi premi. Non tutti sanno però che la sua carriera è iniziata per caso: un’incredibile retroscena si nasconde nel suo passato.

Harry Potter, Daniel Radcliffe: l’inaspettato retroscena del suo passato

Questa sera, giovedì 3 novembre, andrà in onda un nuovo film dell’amatissima saga Harry Potter, che ormai da qualche settimana porta compagnia agli italiani. I protagonisti Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe, sono amatissimi da un pubblico che ormai non conosce confini. La trama gira intorno alla vita del mago Harry, interpretato dal fantastico Daniel Radcliffe. L’attore ha acquistato una fama incredibile. Non tutti sanno però che dietro al suo inizio si cela un retroscena di cui pochi erano a conoscenza. A quanto pare, inizialmente i genitori erano decisamente restii nel far intraprendere al proprio figlio una carriera nel mondo della recitazione. La decisione definitiva è stata presa, poichè Daniel ha avuto durante la sua infanzia problemi di espressione verbale e di socializzazione.

Questo il motivo che ha spinto i genitori dell’amatissimo mago ad aiutarlo ad intraprendere una carriera da attore. Così, all’età di 10 anni, ha vestito i panni di Daniel Copperfield, nell’omonimo film, distribuito dalla BBC. Da quel momento, la sua carriera è stata ricca di successi. E non potevamo certamente aspettarci altro, dato che l’amatissimo e seguitissimo attore possiede un talento ed una bellezza straordinari.

