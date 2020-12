Nuovo programma sul web per Ilary Blasi: “Fashion or Trashion” tratta di moda e dei look dei vip commentati da agguerritissimi opinionisti.

E’ appena partito sul web “Fashion or Trashion”, condotto dall’amatissima Ilary Blasi, di cui i fan sentivano molto la mancanza in tv. Definito da lei stessa “il coming outfit dei vip”, il programma tratta di moda e una squadra di opinionisti commenta i look di alcuni personaggi famosi. La prima puntata andata in onda oggi, 3 dicembre, ha visto al centro del dibattito gli outfit di Chiara Ferragni e Alfonso Signorini insieme con alcune delle concorrenti eliminate dall’attuale edizione del GF Vip, ma anche alcuni look della stessa Blasi. In Fashion or Trashion, la conduttrice è accompagnata da un team agguerritissimo di opinionisti, tra cui un’ospite molto speciale: la beauty coach, il make up artist, un’appassionata di moda, un hair stylist, tutti esperti di moda ma anche estremamente caustici nel dare le loro opinioni. Scopriamo meglio chi sono.

Sul web il programma per appassionati di moda condotto da Ilary Blasi

In questa rassegna modaiola, la bellissima moglie di Francesco Totti è accompagnata dalla beauty coach Brigitte Valesh, il make up artist Claudio Noto, l’hair stylist Alessia Solidani e infine, un’ospite davvero inaspettata: Melory Blasi, sorella di ilary, che da appassionata di moda, commenterà i vari stili delle star. In questa prima puntata sono stati commentati i look della fashion blogger più famosa al mondo, Chiara Ferragni, quelli di Myriam Catania, Matilde Brandi e Alfonso Signorini (paragonato ad Enzo Miccio). Le critiche ironiche non sono mancate di certo, ma la forza di Fashion or Trashion è proprio questa, la pungente ironia di conduttrice e commentatori.

D’altra parte, il motto usato da Ilary per questo nuovo programma è: “Ricordate che negli armadi non ci sono solo gli scheletri, ma anche tante altre cose che fanno rabbrividire”.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui