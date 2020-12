Leonardo Pieraccioni ‘denuncia’ Massimo Ceccherini: il motivo

Leonardo Pieraccioni ‘denuncia’ il suo amico e collega Massimo Ceccherini: l’attore spiega il motivo sui social

Massimo Ceccherini deve gran parte del suo successo a Leonardo Pieraccioni. L’attore fiorentino, figlio di un imbianchino, esordì al cinema nel film Benvenuti a casa Gori di Alessandro Benvenuti, ma raggiunse l’apice del successo affianco all’amico e collega toscano. Ceccherini ha preso parte in tutti i film di Pieraccioni, tranne Il pesce innamorato, Il paradiso all’improvviso e Finalmente la felicità, anche se in questi ultimi due appare in due piccoli camei. La presenza di Ceccherini al fianco di Pieraccioni è assidua e l’attore e regista fiorentino non manca di citarlo spesso in televisione quando fa una battuta.

Leonardo Pieraccioni ‘denuncia’ Massimo Ceccherini

Pieraccioni e Massimo Ceccherini sono uniti da un sodalizio artistico lungo ben venticinque anni. I due hanno recitato insieme per la prima volta nel 1995 nel film I laureati. Da quel momento non si sono più lasciati. Ceccherini ha recitato in quasi tutti i film di Pieraccioni, eccetto qualcuno sopra elencato. Adesso, però, Pieraccioni ha deciso di ‘denunciare’ il suo amico e collega. Di seguito vi spieghiamo per quale motivo, riportando le parole dell’attore e regista fiorentino.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre. Nel corso della puntata, la conduttrice ha mostrato un account, decisamente falso, che ha rubato una foto di Leonardo Pieraccioni. La segnalazione sarà arrivata anche all’attore, che sui social ha scritto: “Dopo il furto di alcune mie foto, per truffe sentimentali a nome di tale Pat Rafleur, denunciate ieri sera da Chi l’ha visto” – poi prosegue – “ho deciso di denunciare Massimo Ceccherini”. L’attore poi spiega l’esilarante motivo: “M’intasa il telefonino con messaggio e foto che qui allego“. Pieraccioni ha postato il messaggio ricevuto dall’amico e collega, il cui testo recita: “Ti amo. Ti mando una mia foto“.