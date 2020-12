Chi è Madame, la giovane rapper che spopola nel mondo della musica hip hop: ecco la sua età, da dove viene e qual è il suo vero nome.

Questa sera di 3 dicembre andrà in scena la semifinale di X Factor 2020. In occasione del penultimo live del talent che va in onda su Sky Uno in prima serata ogni giovedì, i concorrenti regaleranno esibizioni incredibili. Saranno accompagni a guest d’eccezione in una intera manche dedicata ai Featuring. La seconda manche invece sarà dedicata ai loro brani preferiti: i talenti di X Factor 2020 canteranno le loro canzoni del cuore. Ma chi saranno gli ospiti speciali di questa sera? Tra Lazza, Elio, Izi e Alberto Ferrari ci sarà anche Madame, una giovane rapper veneta che canterà stasera sul palco del talent ‘Baby’ insieme al concorrente Blind. Scopriamo qualcosa in più su Madame.

Madame, chi è: età, vero nome ed il brano con i Negramaro

Madame sarà ospite questa sera di X Factor 2020: canterà il suo brano, ‘Baby’, insieme al giovane talento Blind, concorrente della squadra di Emma Marrone. Parliamo di una rapper veneta, conosciuta già da un po’ nel mondo dell’hip hop italiano. Il suo nome è Francesca Calearo, è vicentina ed è nata nel 2002. Fa parte del roster di Paola Zukar, signora del rap e manager di grandi artisti famosi in Italia come Marracash, Fabri Fibra e Clementino.

Madame è entrata nel mondo della musica a 16 anni con ‘Anna’. Il video del brano ha raggiunto oltre 1 milione di visualizzazioni anche grazie all’aiuto del rapper e produttore Eiemgei e degli youtuber Arcade Boyz. Il successo per Madame è arrivato con il brano ‘Sciccherie’, uscito nel 2018, apprezzato soprattutto per il testo: oltre 10 milioni di views e l’apprezzamento di Cristiano Ronaldo le hanno permesso di diventare un vero talento. Il campione di calcio ha pubblicato il suo brano in una Ig story. Madame ha inciso altri signoli ed ha collaborato con grandi artisti italiani come i Negramaro: ‘Non è vero niente’, brano nell’album ‘Contatto’, è stato scritto da Giuliano Sangiorgi e dalla stessa Francesca Calearo.

Perchè Madame? “Ho scelto questo nome a ricreazione, a scuola, con una mia amica che ha preso una pagina Instagram che era un creatore di nomi per drag queen. Io ero Pink Girl Pig e lei era Madame Wild” ha raccontato a Freeda. Le è piaciuto quel nome ed ha tenuto solo Madame.

Su Instagram è seguita da 387 mila utenti nonostante i pochi post: uno dei più visti è quello in cui ringrazia i Negramaro per aver scelto lei come unico feat. “Un onore essere l’unico feat di “contatto” il nuovo disco dei Negramaro” ha scritto come didascalia al post.