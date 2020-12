Chi sono le ex compagne di Massimo Ranieri e sua figlia Cristiana: ecco la vita privata del noto cantante ed attore.

Massimo Ranieri, pseudonimo di Giovanni Calone, è uno dei cantanti italiani più amati. Parliamo di una magnifica voce, di un attore, di un conduttore televisivo, uno show man: insomma, c’è qualcosa che non sa fare? La risposta è no! Il 3 dicembre 2020 torna in tv con “Qui e adesso”: il debutto era previsto il giovedì 26 dicembre, una settimana prima, ma la scomparsa di Maradona ha stravolto i palinsesti Rai. Parte dunque il suo nuovo show su Rai Tre ed i fan non vedono l’ora di sedersi sul divano e godersi lo spettacolo. La carriera, le canzoni, la bravura di Massimo Ranieri sono dettagli noti a tutti…Ma sapete qualcosa sulla sua vita privata? Vi sveliamo qualcosina…

Massimo Ranieri, conoscete la sua vita privata? Le sue ex compagne e la figlia Cristiana

Giovanni Calone, il cui nome d’arte è Massimo Ranieri, è nato a Napoli 3 maggio del ’51: cantante, attore, personaggio televisivo, show man…Massimo è una vera star in Italia. La sua carriera e le sue celebri canzoni sono dettagli noti a tutti. Ma in molti si chiedono particoalari sulla vita privata. Massimo è stato legato a Franca Sebastiani (morta nel maggio del 2015): dal loro grande amore è nata Cristiana Calone, nel ’71. Inizialmente il cantante non aveva rapporti con la figlia: lo show man aveva appena 19 anni quando nacque la piccola e decise di rinunciarci. Anni dopo si è accorto di aver commesso un errore e cosi nel 1995 decise di riconoscere sua figlia. Massimo e Cristiana si sono incontrati per la prima volta pubblicamente nel 2007, durante una puntata di Domenica Live, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Il noto cantante e show man ha avuto poi una frequentazione con Barbara Nascimbene, deceduta nel 2018.